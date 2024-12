Último fim de semana do ano terá diversas atrações na Vila do Natal Iluminado

O último final de semana de 2024 será de muitas atrações na Vila do Natal Iluminado. O espaço, montado pelo Governo do Estado na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, traz muito teatro e música para animar sergipanos e turistas nos últimos dias do ano. A Vila segue até o dia 5 de janeiro, com uma programação cultural, religiosa e de lazer, todos os dias, sempre das 17h às 23h.

Os espetáculos teatrais da Vila do Natal Iluminado serão apresentados em sessões gratuitas, às 18h30 e 20h30, e em espaço com capacidade para até 100 pessoas. Já as apresentações musicais acontecem diariamente, sempre às 17h, 18h30 e 20h30. A Vila também conta com muitas outras atrações como a Casa do Papai Noel, Igreja, montanha-russa, pista de patinação no gelo, Arena Gamer, espaço recreativo, personagens temáticos, roda-gigante, espaço multissensorial e uma ampla praça de alimentação.

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.

Confira a programação do final de semana na Vila do Natal Iluminado:

Teatro

27/12 (sexta-feira)

18h30 – ‘Um Natal de Heróis’ (Defesa Civil)

20h30 – ‘Auto do Menino Deus: uma folia nordestina’ (Cia Arte em Movimento)

28/12 (sábado)

18h30 – ‘Balaio de contos, cantos e encantos’ (Coletivo Cênico)

20h30 – ‘Bem-vindo, Sr. Ano Novo’ (Trícia Produções)

29/12 (domingo)

18h30 – ‘Auto do Menino Deus: uma folia nordestina’ (Cia Arte em Movimento)

20h30 – ‘Folcloriando na terra dos cajus’ (Coletivo H.E.C.T.A)

Música

27/12 (sexta-feira)

17h – Geo Sants

18h30 – Luck Black

20h30 – On The Rox

28/12 (sábado)

17h – Donali

18h30 – Instituto Mangalisa

20h30 – Giló Santana

29/12 (domingo)

17h – Acácia Maria

18h30 – Natanael Máximo

20h30 – Carina Lélis

Foto: Thiago Santos