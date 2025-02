Últimos dias da Promoção “Dois Anos de Conta Grátis”; cadastro pode ser feito até o dia 28

Dois anos sem se preocupar com a conta de energia. Já pensou nisso? A Energisa prorrogou a promoção ‘Dois Anos de Conta Grátis’ até 28 de fevereiro. A campanha está oferecendo centenas de vale-compras de R$ 100. Em Sergipe, dezenas de clientes já foram premiados.

Para participar da promoção, basta pagar a fatura de energia utilizando o Pix ou débito automático. Depois disso, acesse o site https://pix.energisa.com.br/cadastro e preencha seus dados pessoais. Se já participou de edições anteriores, atualize suas informações e aceite o novo regulamento.

“É muito importante que os nossos clientes leiam o regulamento da promoção para sanar todas as dúvidas. O cadastro na promoção ocorre pelo CPF, por isso a importância de manter os dados cadastrais atualizados. Lembrando que ao se cadastrar na promoção e pagar a sua primeira fatura por pix, o cliente consente em receber todas as faturas cadastradas em seu CPF somente com QR Code do pix, com exceção para clientes que efetuam o pagamento por débito automático”, explica o coordenador de Atendimento da Energisa Sergipe, Rosano Freitas.

Mais informações sobre o regulamento no endereço: https://pix.energisa.com.br.

Canais de atendimento:

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

Texto e foto Adriana Freitas