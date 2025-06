Últimos dias da Quermesse da Serra do Machado no RioMar Aracaju

A feira de produtos artesanais segue em exposição até o domingo (29)

O clima festivo dos tradicionais festejos juninos ainda pode ser vivido no RioMar Aracaju que segue celebrando a cultura popular nordestina, através da Quermesse da Serra do Machado. Em seus últimos dias de programação, o evento funciona até o próximo domingo, 29 de junho, dando ao público a oportunidade de prestigiar o melhor do artesanato e da gastronomia típica do Agreste Sergipano.

Realizada em parceria com a Fundação Pedro Paes Mendonça (FPPM), a quermesse valoriza o trabalho de artesãs do povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis, e de representantes de comunidades vizinhas. Ao todo, são 24 barraquinhas distribuídas no primeiro piso, próximo à Kalunga, e no segundo piso, ao lado da Camicado.

A feira funciona até sábado, das 10h às 22h, e no domingo o atendimento acontece das 14h às 20h.

Artesanato, sabores e tradição

Por lá, os visitantes encontram uma grande variedade de produtos feitos à mão, que traduzem a identidade e a criatividade da região. Entre os destaques estão peças em crochê, patchwork, bonecos de pano, laços, confecções artesanais, ilustrações, artigos religiosos, além de uma seleção de delícias típicas que incluem canjica, cocada, doces caseiros, balas artesanais, pipoca, licores e muito mais.

Para Zalberto Lima, Coordenador de Comunicação e Cultura da Fundação Pedro Paes Mendonça, a parceria com o shopping é de grande importância para a economia criativa da Serra do Machado e o empreendedorismo social promovido pela FPPM. “A parceria tem permitido ampliar a visibilidade e valorizar o trabalho manual de mais de 40 produtores da região, fortalecendo a autoestima, a renda e os sonhos de quem vive do próprio talento”, pontua o coordenador.

Segundo o coordenador, a quermesse já se tornou uma tradição no calendário de ações da FPPM e vem despertando o interesse até mesmo das crianças da comunidade. “Nossa empreendedora mais jovem tem apenas 10 anos e decidiu começar a vender seus produtos inspirada na própria mãe, que empreende confeccionando laços. Sem dúvidas, é um espaço de oportunidades, inspiração e transformação, onde histórias de superação e pertencimento ganham forma, cor e sentido”, conclui.

Lotti+Caldas Comunicação