Últimos grupos de intercambistas embarcam para Austrália e Irlanda

O Aeroporto Internacional de Aracaju foi tomado por emoção, ansiedade e expectativa nesta sexta-feira, 26, com o embarque dos dois últimos grupos de alunos da rede pública estadual de ensino selecionados para o Programa Sergipe no Mundo 2025. O programa de Internacionalização da Educação Básica é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed). Os grupos seguem rumo a Camberra, na Austrália, e Cork, na Irlanda, para um mês de imersão cultural e educacional que promete transformar trajetórias e criar memórias para a vida inteira.

A emoção tomou conta de estudantes, familiares e gestores que acompanharam o embarque. Para muitos, este é o momento mais aguardado. “Eles acompanharam de perto os embarques de 80 colegas que já participaram do programa, pelas redes sociais da Seed, e essa experiência desperta ainda mais entusiasmo. A expectativa é enorme, especialmente porque estamos estreando na Oceania, na Austrália, e tudo é novidade”, afirmou Eliane Passos, gestora do Departamento de Apoio do Sistema Educacional (Dase), que coordena o programa e acompanha o grupo destinado à Austrália.

Segundo a gestora, o balanço desta etapa é extremamente positivo. “O Sergipe no Mundo proporciona muito mais do que o aprendizado de idiomas. Fortalece valores como autonomia, responsabilidade e convivência intercultural. A acolhida das host families e a inserção dos alunos nas escolas estrangeiras ampliaram sua visão de mundo e despertaram novas perspectivas para o futuro acadêmico e profissional. A iniciativa demonstra que investir na juventude e em experiências internacionais é um caminho eficaz para preparar cidadãos críticos, resilientes e conectados com demandas globais”, destacou.

Além dos grupos da Austrália e da Irlanda, neste momento há dez intercambistas em San Diego, nos Estados Unidos, dez em Sevilla, na Espanha, e dez em Vancouver, no Canadá.

Expectativas e sonhos

A estudante Isabele Soares Neres Alves, do Colégio Estadual Quilombola 3 de Maio, em Brejão dos Negros (Brejo Grande), descreveu a ansiedade da véspera. “Tenho certeza de que vai dar tudo certo. Desde ontem não consegui dormir direito de tanta expectativa. Minha família sempre me apoiou e espero voltar com novas experiências, amigos e muitas memórias”.

O aluno Yanysson Felype Santos Oliveira, do Centro de Excelência Epifânio Dória, em Poço Verde, também sonha grande. “Minhas expectativas para ir à Irlanda são aprender mais sobre a cultura local, melhorar meu inglês no dia a dia e crescer como pessoa. Quero aproveitar essa experiência para conhecer novas pessoas, ter contato com diferentes formas de pensar e desenvolver habilidades que vão me ajudar no futuro”.

Para Ébert Santos Gomes, do Centro de Excelência Edélzio Vieira de Melo, em Capela, a viagem representa uma descoberta. “Nunca pensei que a Austrália seria meu destino dos sonhos, mas desde que soube, comecei a pesquisar e fiquei fascinado. Os animais, os aquários, a cultura… é tudo diferente. Estou confiante com o inglês e tranquilo quanto à comunicação”, comentou.

Já Camila de Jesus Almeida, do Centro de Excelência Roque José de Souza, em Campo do Brito, ressaltou o apoio recebido antes do embarque. “A Secretaria de Educação sempre nos deixou bem informados, e isso acalmou a mim e à minha família. Inicialmente, não pensava em ir para a Austrália, mas fiquei muito feliz, porque me identifico com a cultura e quero explorar a fauna e a flora de lá”, acrescentou.

A mãe de Camila, Ana Cláudia, aproveitou a ocasião para reforçar a confiança no programa. “Fomos bem acolhidos e informados em todas as etapas. A equipe nos passou segurança e respeito, o que nos deixa tranquilos em saber que nossos filhos estão sendo cuidados”, frisou.

Uma experiência transformadora

Criado pelo Governo do Estado por meio da Seed (Leis nº 9.040/2022 e nº 9.060/2025), o Sergipe no Mundo é a principal política de internacionalização da educação pública estadual. Voltado para alunos do ensino médio, entre 14 e 17 anos, o programa oferece intercâmbio em países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Inglaterra, Espanha, França e, agora, Austrália, com todas as despesas custeadas pelo Governo do Estado.

Além da vivência cultural, o programa garante suporte completo: kit de viagem com mala, mochila, roupas, diário de bordo e celular (doado pela Receita Federal), além de passaporte, visto, bolsa de manutenção, acompanhamento psicossocial pelo Programa Acolher e matrícula automática nos cursos do Centro Estadual de Idiomas ao retornarem.

Em 2025, a segunda edição dobrou o número de vagas, beneficiando 100 estudantes e ampliando os destinos para sete países. Com o encerramento desta etapa, o Sergipe no Mundo se consolida como uma iniciativa estratégica para transformar trajetórias e fortalecer a educação pública de Sergipe.

Foto: Thiago Santos