“Um futuro melhor para Propriá acaba de começar”, afirma prefeito Luciano de Menininha

Em solenidade na Câmara Municipal, Luciano de Menininha foi empossado prefeito de Propriá para o mandato 2025-2028. O vice-prefeito eleito, Samuel da Cunha, também tomou posse. O ato ocorreu após missa solene, que foi celebrada na Catedral de Propriá.

Luciano de Menininha e Samuel da Cunha foram eleitos no último pleito com 9.235 votos, o que representou 55,68% dos votos válidos. “Agora, o nosso time é Propriá. Vamos trabalhar para melhorar a vida de todos os propriaenses”, afirmou Luciano.

O prefeito destacou o cenário caótico encontrado no Município, mas assegurou que está empenhado para buscar as soluções. “Lamentável a situação deixada pela gestão passada em todas as áreas. Levantamos todas as informações e com muita disposição e trabalho vamos mudar a realidade do município”, enfatizou.

Luciano de Menininha ressaltou que, para enfrentar os desafios, montou uma equipe de secretários, que estará próxima da população para ouvir e atender suas demandas. “Acreditem, nós vamos reconstruir essa cidade. Peço a Deus que nos dê sabedoria para tomar as melhores decisões, coragem para enfrentar os desafios e amor para servir ao próximo com dedicação e respeito”, pontou.

“Um futuro melhor para Propriá acaba de começar. Vamos juntos reconstruir para desenvolver e para devolver o orgulho ao nosso povo e fazer da nossa cidade um exemplo para Sergipe e para o Brasil”, concluiu o prefeito Luciano de Menininha.

