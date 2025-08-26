Uma nova História: prefeito Vado Gavião eleva nível da festa de Poço Redondo

Existe um silêncio em volta do sucesso da festa da padroeira do município de Poço Redondo que chama atenção. O sucesso do evento, durante e após, foi registrado nos diversos perfis nas redes sociais, mostrou um clima positivo nunca visto antes elevando o nível da festa para outro patamar. A crítica de plantão se calou.

Antes mesmo dos dias oficiais de festa, 15, 16 e 17 de agosto, a movimentação de pessoas na sede do município já era intensa gerando circulação na economia, clima de festividade, agitação, alegria e elogios. A gestão municipal transformou a cidade em um canteiro de atividade humana, cuja população sentiu-se motivada a participar de forma voluntaria de várias formas diretas e indiretas.

O município teve um saldo positivo e obteve não só retorno financeiro, mas em satisfação pública também. A programação festiva foi satisfatória, contemplando público de diversas idades; a praça de eventos ganhou estrutura pensada para garantir a melhor comodidade arrancando elogios por parte da população. O piso recebeu tratamento digno na pista de dança, gerando segurança, higiene e organização comparada aos espaços de cidades acostumadas com eventos de grande porte em termos de festividades. A procissão de Nossa Senhora da Conceição reuniu inúmeros devotos e manteve a tradição religiosa viva registrando pessoas que vieram de todas as partes do município e lugares de Sergipe.

Depoimentos colhidos pelo site Revista Canindé demonstraram que o prefeito Vado Gavião surpreendeu. “O prefeito Vado Gavião fez uma das melhores festas. A administração dele vem boa e tá trabalhando demais. A mais tempo Vado tivesse sido prefeito de Poço Redondo”, disse o ex-vereador Aderaldo Caldeira. As redes sociais encheram de elogios, ofuscando as críticas que perderam força no próprio nascedouro. É certo que algo deva ter ocorrido fora do planejado, falhas e fatalidades acontecem, porém, o brilho do evento foi mantido e continua em vibração.

Como anfitrião, o próprio prefeito Vado Gavião fez a abertura da festa e sua mensagem foi um show a parte. Em sua apresentação e saudação agradeceu a todos os presentes, não elevou o tom, nem foi irônico, não lançou indiretas, ao contrário, entrou pela vertente do agradecimento e desejou uma boa festa de paz. Vado não tornou sua mensagem em discurso político desnecessário, enfadando o púbico. O ex-vereador e hoje prefeito, Vado Gavião, mantém a mesma linha de sempre, a humildade e trabalhando em silêncio e cumprindo o que diz.

Vado Gavião escreve um novo capítulo na história de Poço Redondo, elevando seu ibope e networking, abafando ruídos que não dobram a esquina

Por: Adeval Marques