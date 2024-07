Umbaúba recebe ações da Seasic na 30ª edição do ‘Sergipe é aqui’

Segurança alimentar, direitos humanos, primeira infância, inclusão e cidadania estão entre as pautas

Nesta sexta-feira, 19, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) foi ao município de Umbaúba para as atividades da 30ª edição do ‘Sergipe é aqui’. A pasta apresentou ações relacionadas a direitos humanos, segurança alimentar, inclusão produtiva, cidadania e primeira infância.

“A cada município que a Seasic visita, por meio do ‘Sergipe é aqui’, mais conhecemos as demandas da população. E fazer política pública é estar próximo e compreender como os esforços do Governo do Estado podem melhor atender os anseios do povo. Em Umbaúba, levamos serviços inclusivos que envolvem os sergipanos de todas as idades, promovendo diversidade e garantia de direitos humanos”, declarou a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri.

Pela Diretoria de Direitos Humanos, a secretaria ofereceu os serviços do Espaço Diversidade com palestras sobre o enfrentamento à LGBTfobia. Além disso, ainda houve a emissão da carteira de identidade nacional (CIN) inclusiva para pessoas com deficiência (PcDs), idosos e pacientes em tratamento oncológico, de forma que eles conseguem ter o seu documento de forma gratuita e simples. Além disso, foram realizadas atividades de Inclusão pela Arte com as crianças das escolas municipais.

“É uma rica oportunidade para que as crianças possam conhecer o trabalho de perto, e elas têm essa oportunidade de se socializar mais, se integrar mais umas com as outras. Elas passam a lançar um olhar sobre o trabalho que elas estão fazendo, elas começam a ter um senso crítico de melhora. Afinal, se a criança praticar mais a pintura, ela começa a ganhar concentração e melhora a coordenação motora final”, explica o professor de artes Eduardo Fabião.

Enquanto isso, no Cine Pop dos Direitos Humanos, as crianças tiveram um bate-papo e assistiram a filmes lúdicos sobre a importância do respeito e dos direitos humanos. Já pela Diretoria de Segurança Alimentar, ocorreu a apresentação de informações e esclarecimentos sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e outras ações de conscientização sobre uma alimentação saudável, como uma oficina de segurança alimentar, por meio da qual a população aprendeu a fazer um suco verde com tangerina e couve.

“A intenção da oficina é reduzir o desperdício dos alimentos, promover a saúde e ensinar receitas que as pessoas podem realizar com alimentos acessíveis, para que quando elas saiam daqui, consigam reproduzir em suas casas”, destaca a colaboradora da Diretoria de Segurança Alimentar e Inclusão Produtiva da Seasic, Bruna Nataly.

A diretoria de proteção social realizou a roda de conversa intersetorial para fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas), com um espaço aberto para escuta do município, a fim de melhorar a atuação do sistema em Umbaúba.

Já a diretoria da primeira infância realizou uma escuta com crianças entre 4 e 5 anos para entender suas necessidades dentro do município, a fim de aplicar as políticas públicas voltadas à primeira infância com mais eficiência.

“Foram desenvolvidas brincadeiras e atividades lúdicas com o objetivo de colher informações do município no que se refere às necessidades das crianças a partir das perspectivas da própria criança, assim como reconhecer e se conectar com a realidade daquela criança, com suas vivências e experiências”, enfatiza a servidora da Diretoria de Atenção à Primeira Infância da Seasic, Marister Alves Loureiro.

Foto: Júlia Costa