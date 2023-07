Unidade do Ipesaúde em Simão Dias será aberta nesta quinta-feira

Mais de dois mil beneficiários serão atendidos na região

Será realizada nesta quinta-feira, 20, às 15h, a abertura da Unidade do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) do município de Simão Dias. A solenidade contará com a presença do governador do estado, Fábio Mitidieiri, e do presidente do Ipesaúde, Cláudio Mitidieri. Autoridades, diretores e funcionários da autarquia, assim como beneficiários e população em geral, também irão prestigiar o evento.

“A reforma do prédio foi concluída em dezembro de 2022. Agora, vamos abrir para o atendimento aos beneficiários, depois de a unidade ter sido toda equipada e aparelhada. Médicos, dentista e demais profissionais de saúde que vão atuar na unidade já foram contratados. Agora, finalmente, estamos prontos para atender e servir os beneficiários de Simão Dias e cidades circuvizinhas”, explica o presidente do Ipesaúde.

A unidade de Simão Dias vai funcionar com especialidades das principais áreas da medicina, como pediatria, clínica médica, ginecologia, obstetrícia e cirurgia geral. Além disso, também foi contratado um ortopedista, e estão sendo captados especialistas em diversas áreas, para o atendimento no ambulatório.

Conforme o presidente, o objetivo do Ipesaúde é ofertar ao beneficiário a maior quantidade possível de especialidades, evitando que eles se desloquem para Aracaju para ter esses atendimentos. “Com a abertura da unidade, vamos proporcionar um maior conforto aos beneficiários de Simão Dias e região. Vai facilitar muito a vida deles, porque tudo vai ser feito no município. Esta quinta-feira será de festa, porque daremos mais um passo na promoção à saúde dos beneficiários de Sergipe”, ressalta Cláudio.

Além da atenção médica e odontológica, a unidade também vai disponibilizar serviços administrativos, de cadastro, de adesão e de impressão de boleto, entre outros.

Sobre a unidade

Em 2021, o prédio passou por uma grande reforma, com a obra tendo sido concluída em dezembro de 2022. A unidade conta com recepção; salas de espera, de coordenação e de reunião; e consultórios de fisioterapia, odontológico, clínico, pediátrico e ginecológico. Há, ainda, quatro banheiros, sendo dois adaptados para pessoas com deficiência. A estrutura também conta com Departamento Médico-Legal (DML), sala de procedimentos, copa, dois halls de serviços, sala de esterilização, sala de expurgo e casa de lixo.

Fonte e foto assessoria