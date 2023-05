Unidade do Senac de Tobias Barreto inicia cursos de Estilista de Moda

O Centro de Educação Profissional (CEP) do Senac em Tobias Barreto iniciou duas turmas do curso de Estilista de Moda, no município vizinho de Itabaianinha. A capacitação possui carga horária de 408 horas/aula e foi viabilizada por meio de parceria com a prefeitura municipal.

De acordo com a gerente da unidade do Senac de Tobias Barreto, Eline Barreto, esses são os primeiros de vários cursos que a Prefeitura de Itabaianinha pretende viabilizar.

“Cada turma possui 15 alunos, divididos entre o período da tarde e da noite, cujas aulas estão sendo ministradas pela instrutora de Moda Karinne Sá. A estimativa é que as capacitações sejam concluídas em dezembro. Mas o secretário Jairo Floriano, informou que pretende viabilizar outros cursos conosco, em outras áreas”.

O secretário da Indústria, Comércio e Turismo de Itabaianinha referendou as palavras da gerente, reforçando que até o final do ano, mais capacitações serão ofertadas para a população da cidade.

“Fechamos essas duas turmas de estilista de moda em parceria com o Senac, cujas aulas estão acontecendo no Polo de Moda de Itabaianinha. Estamos aguardando a conclusão do estado que está sendo feito pelo projeto Vai Turismo, da Fecomércio, para darmos continuidade na oferta de capacitações voltadas para a atividade turística, que vai abranger diversas áreas, como atendimento, gastronomia, guia de turismo. Serão diversos cursos que pretendemos fazer em parceria com o Senac”, destacou Jairo Floriano.

Rota de Compras

Juntamente com Tobias Barreto, a cidade de Itabaianinha integra a Rota de Compras, que está sendo fortalecida pelo projeto Vai Turismo, da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Em Sergipe, as ações estão sendo coordenadas pela Fecomércio e equipes do Senac e Sesc, com a participação dos municípios e da Secretaria Estadual do Turismo (Setur).

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Fonte e foto Senac