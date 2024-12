Unidade do Senac em Aracaju ganha moderno Laboratório de Moda

O Senac Sergipe ganhou um Laboratório de Moda, espaço inovador projetado para impulsionar a formação e o desenvolvimento de futuros talentos na indústria da moda. O laboratório representa um marco importante no compromisso do sistema Comércio de Sergipe e do Senac com a educação de qualidade e o fomento à criatividade.

De acordo com a coordenadora dos cursos de Moda do Senac, Karinne Sá, o ambiente pedagógico conta com instalações modernas e tecnologia de última geração, e está focado no aprendizado prático e teórico.

“São salas de aula interativas, estúdios de criação e áreas de exposição que foram cuidadosamente projetadas para inspirar nossos alunos. Aqui os alunos terão acesso a cursos que abrangem design de moda, sustentabilidade, marketing e empreendedorismo, preparando-os para os desafios do mercado, com instrutores preparados. Só temos que agradecer ao presidente Marcos Andrade e ao diretor Nilson Lima e todas as equipes do Senac, que estiveram envolvidas na instalação do Centro”, enfatizou.

A unidade Aracaju, ampliará em 2025, a oferta de turmas dos cursos de técnico em estilismo e coordenação de moda, ⁠estilista de moda, ⁠consultoria de imagem, personal style, ⁠modelista, ⁠desenho de moda, ⁠aperfeiçoando em costura e modelagem, ⁠customização e upcycling de roupas e ⁠criação e desenvolvimento de coleção.

“Esse é um grande passo para que possamos ter uma outra visão do nosso Centro de Educação Profissional de Aracaju, que será completamente reformado e modernizado, ganhando uma identificação visual que destaque que aqui, é uma escola Senac. Dentro dos padrões do Laboratório de Moda, os demais serão modernizados e reformados, para receber bem como nossos alunos, instrutores e toda a equipe pedagógica merecem. Que em 2025, possamos avançar cada vez mais na nossa missão institucional”, declarou o diretor Regional do Senac, Nilson Lima.

“A unidade de Aracaju representa 70% do que é do Sistema Comércio de Sergipe, e merece ser melhorada para atender nossos alunos com a excelência que nós buscamos. Estamos construindo novas unidades, mas não podemos nos descuidar das que já existem, a exemplo do que vamos implementar dos CEPs de Lagarto e de Tobias Barreto”, enfatizou Marcos Andrade, Presidente do Sistema Comércio em Sergipe.

O Laboratório de Moda promoverá parcerias com marcas, estilistas e empresas do setor, permitindo que os alunos participem de projetos reais e desenvolvam um portfólio robusto. Essa conexão com o mercado é fundamental para a formação de profissionais preparados e atualizados. O espaço servirá também como um hub para eventos da indústria, feiras e exposições, onde nossos alunos poderão mostrar suas criações e interagir com profissionais do setor.

Texto e foto Senac SE