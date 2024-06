Unimed Sergipe retoma Clube de Corrida para colaboradores

Pensando em estimular a qualidade de vida e a mudança de hábito de quem faz parte da Unimed Sergipe, a operadora retomou o Clube de Corrida para os seus colaboradores, trazendo o Funcional como novidade e diversas outras ações para o projeto. As atividades foram iniciadas no dia 3 de maio e recebeu total apoio dos colaboradores à iniciativa.

O presidente da Unimed Sergipe, o médico Augusto Esmeraldo, diz que a missão da Unimed é cuidar das pessoas. Para ele, o clube de corrida e o funcional são iniciativas que simbolizam o compromisso contínuo com a qualidade de vida, saúde e bem-estar dos colaboradores, através do incentivo à prática da atividade física.

“Sou praticante de triatlo e acredito na prática regular de atividades físicas também como algo fundamental para o bem-estar mental e emocional. Esta iniciativa é uma oportunidade dos colaboradores se engajarem em um estilo de vida mais ativo, promovendo hábitos saudáveis e fortalecendo o espírito de equipe. A corrida é uma excelente maneira de aliviar o estresse, aumentar a energia e melhorar o humor, contribuindo para um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo”, completa o presidente.

Funcionamento do Clube

O clube funciona durante três dias da semana: segunda, quarta e sábado. No período da manhã, das 6h às 8h, e, no período da tarde/noite, das 17h30 às 20h. Todo o trabalho contará com acompanhamento de profissionais da Educação Física.

“É importante reforçar que nossos colaboradores não irão pagar nada por isso, é totalmente grátis. Queremos, desta maneira, proporcionar qualidade de vida aos colaboradores e promover mudanças positivas em suas vidas. São esses os pontos que nos incentivam a promover a ação. Apostamos em um esporte mais inclusivo e acessível a todos: a corrida. Ficamos felizes em trazer de volta esse caminho para o bem-estar e a conquista conjunta”, reforça o presidente da cooperativa, o médico Augusto Esmeraldo.

