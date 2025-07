Capacita: UNINASSAU leva cursos gratuitos ao município de Carmópolis

Instituição ainda promove palestras e promove serviços para a população local

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, em parceria com a Prefeitura Municipal de Carmópolis, promove o Capacita Itinerante. Ele acontece no dia 26 de julho, a partir das 8h, na Escola Municipal Maria Carmem Leite Alves, localizada na AV. Edgar Torres de Oliveira, S/N – Centro. As inscrições devem ser feitos por meio do link https://forms.office.com/r/utbd41GV13 .

O objetivo é levar os cursos presenciais da Instituição ao município e fornecer serviços e palestras à população. Os temas presentes na programação são: boas práticas do curso de Terapia Ocupacional; vermifugação de animais; Farmácia Viva para comunidade; construção do primeiro site; educação, TEA e neurodivergentes; elaboração de currículos; conscientização do Câncer de Cabeça e Pescoço; serviços de skincare e promoção da saúde por meio de atividades físicas.

“O Capacita Itinerante é mais do que uma ação educativa, é um compromisso da UNINASSAU com os desenvolvimentos social e comunitário. Nossa intenção é levar conhecimento prático, acessível e transformador para cidades sergipanas, como Carmópolis. Essa edição foi cuidadosamente pensada para atender diferentes públicos, com temas atuais e relevantes, sempre com foco na inclusão, saúde, empregabilidade e inovação”, explica o coordenador acadêmico da Instituição de Ensino Superior, Cícero Gonçalves.

