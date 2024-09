UNINASSAU realiza a 6° edição do Geek Festival em Aracaju

São dois dias de cultura, conhecimento e diversão

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju promove mais uma edição do Geek Festival. Ele acontece nos dias 13 e 14 de setembro, na própria Instituição de Ensino Superior, localizada na Avenida Augusto Franco, 2340, Siqueira Campos.

O festival já virou tradição e atrai um enorme público. A programação conta com concursos de cosplay, campeonato de jogos e dança (k-pop), Just Dance, karaokê geek, julgamento do herói/anti-herói, shows de bandas locais, exibição de filmes animados, entre outras atividades. Além disso, há a presença de lojistas locais expondo seus produtos.

As atrações ocupam vários espaços do campus da UNINASSAU, estando as principais no palco Singular Tech School, localizado no estacionamento do Centro Universitário. A feira com produtos geek Retrô-Games está presente nos dois dias do evento, que tem sua abertura na sexta-feira (13), a partir das 18h, com participação do escritor sergipano André Comanche. Em seguida, há um Open Stage para os fãs de k-pop. No dia 14 de setembro, o Geek Festival começa a partir das 12h.

“O maior evento geek do estado de Sergipe é um projeto de extensão organizado pelos cursos de TI da UNINASSAU Aracaju. Nossa missão é promover interdisciplinaridade, pluralidade e diversidade a partir da perspectiva da subcultura geek”, afirma o organizador do evento e coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Instituição de Ensino Superior, Cícero Gonçalves.

Fonte assessoria