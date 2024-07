Universidade Federal publica edital de vestibular 2024

Inscrições serão realizadas online, a partir do dia 19 de agosto

A Pró-reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) tornou público o Edital Nº 33/2024, referente ao vestibular 2024 para ingresso nos cursos de graduação oferecidos pelo Sistema Modalidade de Educação a Distância. O quantitativo de 1.300 vagas será distruibuído para os municípios de Arauá, Brejo Grande, Estância, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Poço Verde, Porto da Folha, São Cristóvão e São Domingos, além do povoado da cidade de Lagarto, Colônia 13.

As incrições serão feitas exclusivamente de forma online, por meio do site www.ccv.ufs.br, a partir das 9h do dia 19 de agosto às 17h do dia 23 de agosto. Imediatamente após a inscrição, o candidato deverá imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuar o pagamento de R$ 40 reais dentro do período já citado.

Os cursos ofertados incluem lincenciaturas em Ciências Biológicas, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, Matemática e Química, além de bacharelados em Biblioteconomia e Administração Pública.

Para consultar mais informações no edital, clique aqui.

Ascom UFS