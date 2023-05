UPA do município de Neópolis terá proteção contra para-raios

Alysson Tojal, novo superintendente da unidade, informou que a SES deverá concluir a obra de aterramento e projeto elétrico em até dois meses

O superintendente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Neópolis, Allysson Tojal, acompanhou, na manhã desta quarta-feira (10) o início das obras para instalação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), o famoso para-raios, em atendimento à PORTARIA Nº 050/2014-GCG, que estabelece os critérios acerca da exigência e fiscalização desses sistemas, para fins de regularização por parte do Corpo de Bombeiros.

A execução da obra será da Gerinfra, setor de infraestrutura da Secretaria Estadual da Saúde(SES), e durará em torno de dois meses. Inicialmente, será feito o aterramento e projeto elétrico interno e externo em toda a estrutura da unidade hospitalar, a fim de criar um sistema de proteção integral contra raios com as máximas garantias de segurança e qualidade.

Segundo Allysson, desde o início das atividades do Hospital, este sistema nunca foi constituído. Somente agora, em nossa gestão, com o apoio do governador Fábio Mitidieri e do secretário Estadual da Saúde, Walter Pinheiro, a Norma Técnica será cumprida fielmente, oferecendo um ambiente hospitalar mais seguro para todos, pacientes e profissionais”, explicou.

AssCom/Allysson Tojal