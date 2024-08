Usuários da Assistência Social de Neópolis devem ficar atentos ao prazo do BPC/LOAS

Os cidadãos neopolitanos que são usuários da assistência social e estão inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) devem estar atentos ao prazo para regularização, que vai até o dia 31 de dezembro. A não atualização ou regularização acarreta no bloqueio do benefício.

O BPC/LOAS, conforme explica Leysiane Goes Santos coordenadora do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Neópolis, não é uma aposentadoria. “É um benefício que oferta assistência à pessoa idosa de 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência que não possui condições de prover a própria subsistência”, detalha.

Além das pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, há ainda outros grupos que podem requerer o benefício. “Pessoas que não consigam realizar suas atividades diárias por algum motivo e precisam da ajuda de terceiros também podem fazer uso do benefício”, acrescenta Leysiane.

Para realizar o requerimento do BPC/LOAS, o usuário da assistência deve apresentar a xerox dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Os mesmos documentos servem para a atualização cadastral e ambos os procedimentos são realizados no CRAS do município, localizado na Avenida Sebastião Campos de Jesus Lima, no horário de 7h às 13h. “É importante manter o cadastro do BPC/LOAS atualizado, para que o benefício chegue principalmente para quem realmente precisa dele”.

Por ASCOM Neópolis