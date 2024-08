Usuários da Saúde de Neópolis podem realizar consultas on-line por meio do Telenordeste

Com o avanço da tecnologia, tem sido comum o uso das videochamadas para reuniões e demais assuntos do dia a dia. E para uma consulta médica isto também é possível e vem sendo realizado pela Saúde de Neópolis por meio do programa Telenordeste. Realizado através de uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês e o Estado de Sergipe, o programa atende o município do Baixo São Francisco desde 2023.

O programa é disponível para qualquer usuário da saúde do município, como recorda a enfermeira Simone Silva dos Santos, coordenadora da Atenção Primária de Saúde do município. “As consultas são agendadas posteriormente à consulta clínica realizada pelo próprio médico da área, sendo a data e hora avisadas ao paciente. Não é necessária nenhuma documentação pois já usamos os dados do prontuário do paciente”, detalha.

Simone lembra ainda que o objetivo do Telenordeste é “complementar a prática na rotina de um médico, visando fortalecer e consolidar o diagnóstico aos pacientes com acesso ás diferentes especialidades”.

As consultas do Telenordeste em sua maioria ocorrem na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua do Bonfim, 565, em Neópolis, de forma online com o profissional da área. “São ofertadas as especialidades de psiquiatra adulto/Infantil, cardiologista, neurologista adulto/ pediátrico, endocrinologista, fisiatria, enfermagem, nutrição e urologista”, lista a coordenadora.

Por ASCOM Neópolis