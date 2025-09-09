V edição do Cras Itinerante acontece nesta quinta-feira, no Oratório de Bebé, em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), promove nesta quinta-feira, 11, a 4ª edição do Projeto Cras Itinerante. Desta vez, moradores do bairro Suíssa e região serão contemplados com a oferta de serviços socioassistenciais. O evento acontece das 08 às 13h, no Oratório de Bebé, localizado na Av. Desembargador Maynard.

Com este projeto centenas de pessoas já foram atendidas e tiveram acesso a diversos serviços, como o Cadastro Único (CadÚnico), Bolsa Família, BPC (Benefício de Prestação Continuada), PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família), PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), auxílios moradia, natalidade e mortalidade, além de oficinas profissionais, dinâmicas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Programa Criança Feliz (PCF). Por meio de uma integração com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ainda é ofertada vacinação.

Ainda, as equipes da Proteção Social Especial (PSE) estarão presentes com a equipe do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), que fará orientações sobre os serviços de acolhimento da Semfas e os encaminhamentos acerca de situações de violação de direitos. Além disso, o Serviço Especializado em Abordagem Social estará durante todo o evento realizando busca ativa para identificação, cadastro e encaminhamento das pessoas que estiverem em situação de rua na localidade.

“O Cras Itinerante tem como finalidade aproximar os serviços socioassistenciais dos 16 Centros de Referência da Assistência Social (Cras) de Aracaju das comunidades mais afastadas dessas unidades. Sabemos que muitas pessoas enfrentam dificuldades de locomoção, por isso, com esse projeto, levamos os serviços até elas, facilitando o acesso aos programas sociais”, explicou a coordenadora da Proteção Social Básica (PSB) da Semfas, Kerly Andrade.

Foto: Ascom Semfas