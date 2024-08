Vacinação antirrábica acontece no bairro América nesta sexta-feira, em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dará continuidade ao Zoonoses na Comunidade nesta sexta-feira, 23, no bairro América. A ação ocorrerá na Unidade de Saúde da Família (USF) Adel Nunes, das 9h às 12h, onde serão disponibilizados exames de Leishmaniose visceral, vacinação antirrábica e outros serviços direcionados para cães e gatos acima de três meses de idade.

De acordo com a gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Marina Sena, a ação ocorre para disponibilizar os serviços do Zoonoses para a população, de modo a prevenir doenças nos animais, e, consequentemente, em seus tutores.

“Durante todas as sextas-feiras do mês de agosto, estamos percorrendo os bairros da cidade para vacinar cães e gatos acima de 3 meses de idade contra a raiva, realizar exames de Leishmaniose, assim como entregar coletores para o exame de esquistossomose. Dessa forma, até o final do mês daremos continuidade ao serviço com foco no controle e na prevenção a estas três doenças”, explica Marina.

Ainda segundo a gerente, animais prenhes não podem ser vacinados e, por essa razão, em outro momento, a vacinação pode acontecer no CCZ, localizado na avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1081, bairro Capucho, onde é disponibilizado o imunizante animal durante todo o ano, ou durante a Campanha de Vacinação Antirrábica.

Dados

Em 2024, já foram realizadas 29 ações do Zoonoses na Comunidade, chegando a 26 localidades diferentes. Neste ano, não houve registro de casos confirmados da raiva animal e da raiva humana. Até o momento, somente um caso de Leishmaniose visceral. Já com relação à esquistossomose, 32 casos foram confirmados, até o mês de junho.

Fonte: SMS