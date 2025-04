VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA PROTEGE MAIS DE 3 MIL ANIMAIS EM ARACAJU E GANHA REFORÇO EM AÇÃO NO SHOPPING JARDINS

Desde o dia 21 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), tem promovido uma ampla campanha de vacinação antirrábica em Aracaju.

Em pouco mais de um mês, 3.142 cães e gatos já foram imunizados contra a raiva, uma das doenças mais graves que acometem os animais e podem ser transmitidas aos humanos.

A estratégia da UVZ inclui visitas itinerantes a bairros da capital e a instalação de postos em locais de grande movimentação. Neste fim de semana, a ação ganhou visibilidade ao integrar a campanha de adoção de cães e gatos no Shopping Jardins, organizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA).

“A parceria com a SEMA foi essencial para o sucesso dessa etapa. Em dois dias, conseguimos vacinar 201 animais e realizar 51 consultas veterinárias gratuitas, além de 20 testes para leishmaniose”, destacou Fernanda Farine, gerente da UVZ. Segundo ela, o trabalho conjunto amplia o alcance da campanha e reforça o cuidado integral com a saúde animal.

Para os tutores, a iniciativa também foi motivo de alívio e alegria. A professora aposentada Lúcia Menezes levou seus dois gatos para vacinar e elogiou a estrutura oferecida no local. “Foi tudo muito organizado. E o melhor: gratuito. Ações assim mostram respeito com os animais e com a população”, afirmou.

O vigilante Marcos Ferreira, que adotou um cão durante o evento, também aproveitou para garantir a proteção do novo amigo. “Sai com o cachorro vacinado e testado. Um cuidado que dá segurança pra quem adota”, disse.

Para viabilizar essa ação no Jardins, a UVZ mobilizou 2 veterinários, 5 vacinadores e 1 profissional de apoio operacional.

A campanha segue firme, e a SMS já prepara novas etapas em outros pontos estratégicos da cidade. Ainda em abril, outra ação está prevista em um shopping da capital. A expectativa é superar a marca de vacinação dos anos anteriores, reforçando o compromisso com a saúde pública e o bem-estar animal.

