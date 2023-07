Vacinação em shopping de Socorro é retomada a partir desta quinta

A Secretaria Municipal da Saúde de Nossa Senhora do Socorro está disponibilizando a partir desta quinta-feira (13) até o próximo domingo (16), vacinas em um ponto de imunização localizado do shopping da cidade.

O serviço vai estar disponível das 13h às 19h. A vacinação contra a Influenza está disponível para pessoas acima de seis meses, assim com as da Covid, que também podem ter as doses atualizadas.

Para tomar as vacinas, é necessário estar com a documentação necessária, que inclui o RG, CPF, cartão do SUS e cartão de vacina. O ponto fixo fica localizado no Shopping Prêmio.

Foto: Freepik