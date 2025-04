Vado Gavião concluiu três meses de gestão e população continua confiando nele

Após os três primeiros meses da gestão do prefeito Vadio Gavião, em Poço Redondo, a população que nele depositou o voto afirmam que continuam fortes na esperança de que o município possa começar um novo ciclo de mudanças positivas, honestidade e transparência pública.

De janeiro até o final de março de 2025, o prefeito Vado Gavião trabalhou assiduamente para resolver questões da máxima importância para permear os primeiros passos de sua gestão. Entender como funciona a administração pública e a dificuldade em que pegou o município em diversos aspectos, ainda não esta sendo fácil. A carga extenuante de trabalho, exigindo diversas reuniões, formação de equipe, viagens e compromissos de agenda inadiáveis para fora de Poço Redondo, fez com que abalasse sua saúde, motivo pelo qual continua realizando consultas médicas e exames em Aracaju.

Aproveitando essa fase de correria do prefeito Vado com o intuito de organização a máquina pública, opositores históricos e de plantão não perderam a oportunidade de criticar, levantar situações, conjecturar e criar situações para colocar a opinião pública contra ele. Não funcionou e os ataques não estão surtindo efeito. Vado continua com a popularidade em alta.

Um fato importante ao lado de Vado é o leque de pessoas experientes que ele mantém ao seu lado. O ex-prefeito Ivan Rodrigues Rosa, homem que teve todas as suas contas enquanto prefeito aprovadas pela Câmara Municipal e TCE, é uma pessoa de argumentos fortes e difícil de confrontar, blindando Vado e sua gestão de criticas injustas e ataques. Roberto Araújo, liderança forte do MST e muito querido na região, não tem palavras frias quando entra em defesa do prefeito. Entre tantos outros, a bancada da Câmara Municipal caminha alinhada com o gestor municipal, onde o vereador Cleomenes Nascimento se destaca como um dos fortes defensores do novo projeto. Veteranos como o vereador Messias de Maneca e outros que não estão no mandato, afirmam que a mudança administrativa e política em Poço Redondo, foi uma escolha acertada pela população, por isso, o povo tem esperança e acredita no governo de Vado Gavião e seu vice-prefeito.

A Prefeitura de Poço Redondo é pobre e vive dos parcos recursos do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), algumas fontes parcas e transferências do Governo Federal nos programas da Assistência Social, Educação e Saúde. Não recebe de fontes minerais, extrações e nem doações. Mudar a realidade de um lugar assim, não é coisa fácil e Vado sabe disso.

Um dos maiores problemas enfrentado por Vado Gavião, é o fato da necessidade de emprego por parte da população, cuja Prefeitura Municipal não tem condições de acomodar tanta gente em suas repartições. É nesse ponto que a critica foca, tentando provocar um futuro levante perante a população, entretanto, o povo já sabe de onde partem os ataques e a mobilidade para formação de militância contra o trabalho de Vado e sua equipe.

“Vado fará um bom mandato, como fez à frente da Câmara Municipal como presidente e surpreende. Sabemos de onde vem e como serão os ataques para desconstruir a imagem de Vado, sua equipe e gestão. Nós estamos preparados para responder todos os ataques. Vado não está sozinho”, afirmou um integrante da equipe.

Por: Adeval Marques