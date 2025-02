“Vagas para deficientes físicos têm sido desrespeitadas”, denuncia Rodrigo Fontes

Nesta quinta-feira, 6, o vereador Rodrigo Fontes (PSB) em seu primeiro pronunciamento no pequeno expediente da Câmara Municipal de Aracaju, denunciou o desrespeito às vagas para deficientes físicos nos estacionamentos comerciais de Aracaju. O vereador disse ter recebido essa queixa de pessoas com deficiência (PCD) ao longo da última semana.

“Muita gente está ocupando a vaga que é destinada a deficiente físico sem ter esse direito, sem sinalizar com aquele cartão que identifica que aquele carro se trata de um automóvel de uma pessoa que possui algum tipo de deficiência. E o que está acontecendo é que quando esse deficiente chega àquele estabelecimento para estacionar, a vaga já está ocupada por uma pessoa que não deveria”, descreveu Rodrigo.

O parlamentar cobrou medidas de fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMT). “É preciso que a SMTT fiscalize de alguma maneira, intensifique essa fiscalização de forma rigorosa para que a lei que garante essas vagas de estacionamento para os deficientes físicos seja de fato respeitada em nossa cidade”, reivindicou.

O vereador lembrou ainda que essas vagas são posicionadas em locais estratégicos para que a pessoa com deficiência consiga estar o mais próximo possível do seu objetivo naquele estabelecimento. Rodrigo enfatizou também que as faixas laterais destacadas nestas vagas especiais tem uma finalidade específica e também não estão sendo respeitadas.

“Do lado direito e esquerdo da vaga destinada a pessoa com deficiente existe uma faixa amarela, um espaço marcado, e aquele espaço é para que o indivíduo que possui cadeira de rodas, o cadeirante, ele possa ter aquele espaço a mais ao lado do carro para estar descendo e ocupando a cadeira de rodas. Estes espaços estão sendo ocupados por motocicletas, o que dificulta ainda mais o direito a locomoção de PCD’s nestes estacionamentos”, denunciou.

De acordo com o vereador, essa situação de desrespeito tem sido motivo de frustração e revolta para as pessoas com deficiência em nossa capital. “Ontem mesmo recebi uma reclamação de um amigo meu, que pela terceira vez, somente esta semana, chegou a estabelecimentos comerciais e não conseguiu estacionar, por conta de que estas vagas já estariam sendo ocupadas, desrespeitosamente, por pessoas que não têm direito a estarem ali”, destacou.

Rodrigo Fontes encerrou o seu pronunciamento no pequeno expediente do Legislativo Municipal cobrando novamente medidas de fiscalização pelo órgão responsável. “Fica aqui o meu pedido, o meu alerta, a minha reivindicação para que a SMTT fiscalize o respeito a estas vagas e que esse direito às vagas exclusivas para os deficientes seja verdadeiramente garantido em Aracaju”.

Texto e foto Miza Tâmara