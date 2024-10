VALMIR: “ESTOU 100% ELEGÍVEL E COM CANDIDATURA DEFERIDA EM DUAS INSTÂNCIAS PARA SER O SEU PREFEITO MAIS UMA VEZ”

A Câmara Cível do TJ/SE pautou à sessão desta segunda-feira, 30, o julgamento do pedido de prazo de 45 dias, para o Acordo de Não Persecução Civil (ANPC), previsto para ser firmado entre o Ministério Público e os réus no processo do Matadouro de Itabaiana, um deles, Valmir de Francisquinho. Um dos desembargadores pediu vista e o julgamento foi pausado.

Às vésperas da eleição, Valmir de Francisquinho segue elegível, com a candidatura deferida e apto a disputar a Prefeitura de Itabaiana pela vontade popular, no pleito deste dia 06 de outubro.

Valmir esteve representado pelo advogado Evânio Moura, que em sua sustentação oral, detalhou o caso do matadouro, o que foi feito contra Valmir e destacou que o Acordo será uma ótima opção para o processo, visto que, tanto os réus, quanto o MP, demonstram interesse na possibilidade.

Ás vésperas da eleição, a relatora do caso, a desembargadora Iolanda Guimarães, indeferiu todos os pedidos da defesa de Valmir e quis dar prosseguimento ao julgamento dos réus. Ela foi acompanhada pelo desembargador Roberto Porto e o desembargador Cezário Siqueira pediu vista, pois disse que precisa de mais tempo para analisar a situação.

O candidato Valmir de Francisquinho disse que o pedido de vista do desembargador contraria a vontade da oposição, que esperava que ele ficaria inelegível hoje. “A expectativa dos nossos adversários era de que eu ficasse inelegível hoje e depois tivesse que travar uma batalha jurídica, mas o que aconteceu hoje na Câmara Criminal do TJ, quando um dos desembargadores pediu vista do processo, foi fundamental para que nenhuma dúvida seja implantada na mente do povo de Itabaiana”, comentou.

Valmir reforçou sua candidatura e a certeza de que está apto a disputar a eleição de domingo. “Estou 100% elegível, com candidatura deferida em duas instâncias e com todas as certidões para ser o seu prefeito mais uma vez”, completou ele.

Fonte e foto assessoria