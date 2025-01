Valmir promove reunião com garis e margaridas e muda logística de limpeza

O prefeito recém empossado busca intensificar o serviço para dar um aspecto maior de limpeza ao município

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 2, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, acompanhado do seu vice, Zequinha da Cenoura, visitaram a garagem pública municipal para mudar a logística de limpeza do município de Itabaiana. Para Valmir, o serviço deverá ser intensificado nos próximos dias para que a cidade ganhe um aspecto ainda maior de limpeza. O novo organograma incluí um número maior de bairros e ruas principais.

“A nossa jornada de trabalho está somente começando. Além do serviço de limpeza, também estaremos mandando fazer manutenção em todas as máquinas para seguirmos dando uma atenção prioritária ao homem do campo. Enquanto prefeito, os itabaianenses sabem que Valmir não descansará um minuto sequer, darei o meu melhor todos os dias, das primeiras às últimas horas do dia”, informa Valmir.

O cronograma de trabalho do novo prefeito também incluí mudanças nos setores, com remanejamentos e redistribuição do quadro efetivo. Nos próximos dias, Valmir também deverá iniciar o início da coleta noturna em algumas áreas do município, medida já adotada em grandes cidades que também será implementada em Itabaiana. “Precisamos garantir, através da limpeza noturna, mais mobilidade urbana, principalmente nas ruas do centro, onde a quantidade de veículos é cada vez maior.

Também acompanharam a visita os vereadores Moisés de Acioli, Vaguinho de Vado e Rodrigues do Miguel Teles.

