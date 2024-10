VALMIR VISITA HOSPITAL DO AMOR PARA BUSCAR PARCERIA PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITABAIANA

O prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), visitou a unidade de Lagarto do Hospital de Amor, referência nacional no tratamento contra o câncer e líder em oncologia na América Latina. O objetivo da visita foi estabelecer contato inicial para construir o Hospital Municipal de Itabaiana em parceria.

“Além de construir um novo hospital em Itabaiana, pretendemos que o Hospital de Amor, com seu padrão de qualidade, ajude a gerenciar o Centro de Diagnóstico por Imagem, obra idealizada em meu outro mandato e praticamente concluída”, afirma Valmir.

Valmir foi recebido por Juquinha Carvalho, diretor do hospital, que apresentou os serviços em funcionamento. O prefeito eleito de Poço Verde, Roberto Barracão (UNIÃO), também participou da visita. Valmir foi cumprimentado por pacientes em tratamento e profissionais nos corredores.

“O papel do hospital é ajudar as prefeituras a oferecer saúde digna à população. Valmir conhece o projeto desde o início e Itabaiana também poderá receber um ‘braço’ do Hospital de Amor”, destaca Juquinha.”

