“Vamos fazer Propriá voltar a ter saúde pública de qualidade”, afirma Luciano de Menininha

O candidato a prefeito de Propriá, Luciano de Menininha (PP) tem a saúde pública como uma das suas prioridades de gestão. E isso se reflete em seu Plano de Governo, que está registrado no Tribunal Regional Eleitoral – TER, onde há um conjunto de propostas para garantir a qualidade dos serviços prestados pelo Município aos propriaenses.

Constam no documento a criação da Casa de Apoio para pacientes que se deslocam para tratamento de saúde em Aracaju; revisão e aperfeiçoamento do Plano Municipal de Saúde – a partir dos dados epidemiológicos locais – contemplando as necessidades de saúde e de serviços da população. Além disso, o candidato fala no pleno funcionamento da atenção primária na Saúde, garantindo o primeiro atendimento mais próximo do cidadão propriaense, por meio dos programas Saúde da Família, Agente Comunitário de Saúde, Saúde Bucal, Controle do Diabetes, Controle da Hipertensão Arterial, Saúde na Escola, Saúde na Hora – ampliação do horário de atendimento nas UBS.

E todo esse cuidado com a saúde pública já foi demonstrado por Luciano de Menininha quando assumiu a gestão de Propriá em 2004. “Naquele momento, os serviços de saúde pública da cidade enfrentavam uma grave crise. As unidades de saúde do município precisavam de reforma, faltavam profissionais, equipamentos e medicamentos e as pessoas tinham dificuldade para conseguir atendimento de qualidade. Situações que, infelizmente, se repetem atualmente”, lembra Luciano.

“Mas, naquele momento, em pouco tempo de nossa gestão, reformamos os postos de saúde, contratamos mais profissionais, implementamos o Centro de Especialidades Médicas. Não tínhamos fila para exames, não faltava remédio nem atendimento para a população. Quem vê a saúde de Propriá como está hoje nem imagina que ela já foi boa”, completou o candidato a prefeito.

Com muito trabalho, a gestão de Luciano de Menininha reformou e ampliou as unidades de saúde e odontológicas dos povoados e da sede do município, adquiriu novos equipamentos, ampliou o número de equipes de Saúde da Família, contratou novos médicos especialistas e criou a farmácia básica da saúde. Através da parceria firmada com o Governo do Estado, a gestão de Luciano conseguiu reformar e ampliar o Hospital Regional e construir o Centro de Especialidades e o Laboratório de Análises. “Vamos fazer Propriá voltar a ter saúde pública de qualidade”, assegura Luciano de Menininha.

