“VAMOS PREPARAR A CIDADE PARA AS PRÓXIMAS GERAÇÕES”, DIZ PAULO JR EM CONVENÇÃO QUE CONFIRMA JÚLIO JÚNIOR

Ao lado do prefeito Marcos Santana, vereadores de São Cristóvão e lideranças locais, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) participou da convenção que oficializa o nome de Júlio Júnior e de Gedalva como candidatos a prefeito e vice da Cidade Mãe de Sergipe. O evento, realizado este sábado, dia 27, ocorreu na escola Armindo Guaraná e mostrou que o grupo acredita no trabalho realizado pela atual gestão.

Em seu discurso, Paulo Júnior destacou que a base da confiança da população vem do resultado entregue ao longo dos últimos sete anos de administração de Marcos Santana, os quais colocaram São Cristóvão como a 3ª cidade que mais progrediu em todo o país e no Nordeste em melhorias dos serviços públicos, atração de empresas, trabalhadores e estudantes para residirem e investirem na cidade. Os dados são do Ranking de Competitividade dos Municípios, de acordo com pesquisa do Centro de Liderança Pública (CLP), divulgados em março deste ano.

“Esse grupo mudou São Cristóvão e não podemos conter o avanço! Para continuar transformando nossa cidade, precisamos seguir com gestores comprometidos, que conhecem a administração pública e nosso povo. A marca desse grupo é preparar a cidade para as proximas gerações. Essa tarefa é nossa, vamos de porta em porta para mostrar que para São Cristóvão continuar avançando Júlio é o melhor nome. Farei a campanha lado a lado, como se fosse a minha porque Júlio reúne as qualidades que essa cidade precisa”, discursou Paulo Júnior.

Ao lado da pré-candidata a prefeita de Aracaju, Yandra Moura, o ex-deputado federal André Moura destacou a atuação de Paulo Júnior na Assembleia.

“Yandra será parceira de Júlio na administração das cidades vizinhas. Vamos estar aqui até 6 de outubro para vê-lo prefeito dessa cidade, Júlio. Paulo Júnior é a maior revelação da Assembleia

Ao apresentar Júlio, o prefeito Marcos Santana ressaltou a verdade como bandeira do grupo.

“Temos a tarefa de garantir que essa cidade seja governada da melhor forma possivel! Nosso time nao é de mentiras. Julio vai conduzir a cidade para o futuro”.

Júlio Júnior

Filho de baiano com uma sergipana, Júlio Nascimento Júnior tem 46 anos, é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Sergipe e tem dois filhos. Atuou como gerente de obras em diversas construtoras de Sergipe e acumulou experiências na esfera pública como gerente de contrato e responsável técnico de obras públicas no interior do estado.

Foi secretário municipal de Infraestrutura de São Cristóvão da atual gestão de Marcos Santana. Filiado ao União Brasil, é a primeira vez que disputará mandato eletivo.

Fonte e foto assessoria

“Vamos preparar a cidade para as próximas gerações”, diz Paulo Jr em convenção que confirma Júlio Júnior em São Cristóvão

