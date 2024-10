“VAMOS PREPARAR A EQUIPE PARA ARREGAÇAR AS MANGAS E RECONSTRUIR NOSSA TERRA”,DIZ LUCIANO DE MENININHA

Prefeito eleito de Propriá, Luciano de Menininha (PP) concedeu entrevista, nesta segunda-feira, 14, à TV Atalaia e falou sobre o atual cenário em que se encontra o município e as perspectivas para o seu mandato, que terá início a partir de 2025. Ele também falou sobre as prioridades de sua futura gestão.

Na avaliação de Luciano, o atual prefeito deixou a desejar na gestão do Município. “A prova disso foi a escolha do povo, que nos elegeu com uma diferença de 15%. Ele não fez uma gestão como o povo desejava, não cumpriu o que prometeu. Assim é a política. A gente agora desarma o palanque e vamos preparar a equipe para, a partir de primeiro de janeiro, arregaçar as mangas, reconstruir nossa terra”, afirmou.

Uma das áreas que será prioridade é a saúde. “Para fazer a saúde que o povo de Propriá merece, porque infelizmente há um déficit muito grande nesta área, mesmo o atual prefeito sendo um médico. No momento, esse é o maior desafio para Propriá. O nosso Hospital Regional está precisando da mão do governo, com quem temos dialogado, para melhorar a atenção ao povo de toda região”, pontuou.

Luciano também destacou que Propriá tem problemas sérios de saneamento básico. “Inclusive, consta que o município tem 100% de tratamento de esgoto, mas a realidade é que não tem. Ainda há localidades com esgoto a céu aberto, serviços muito mal feitos por gestões passadas e a cidade vai crescendo e isso requer uma responsabilidade ainda maior do gestor com as ações relacionadas à garantia do saneamento básico”, salientou.

Outro problema apontado pelo prefeito eleito foi o déficit na educação. “O nosso Ideb foi um dos últimos do Baixo São Francisco. É uma área que vamos atuar com muita força, porque eu sou um defensor de que as nossas crianças tenham garantido uma boa educação, com merenda e transporte de qualidade. Temos a garantia de emendas parlamentares para que possamos investir na educação, incluindo a reforma das escolas”, assegurou.

Luciano de Menininha também falou sobre a necessidade de geração de emprego e renda em Propriá. “Nossa cidade é geograficamente bem localizada, cortada pelo Rio São Francisco e pela BR-101. Vamos iniciar pelo Turismo e buscar empresas e indústrias para a nossa cidade, além de investir na agricultura como formas de gerar empregos. E vamos buscar instituições que possam capacitar a nossa mão de obra para atender as demandas do mercado”, disse.

Em relação ao período de transição do governo, Luciano de Menininha ressaltou que enviou à atual gestão os nomes que irão compor a sua equipe. “A gente já enviou ao prefeito um ofício com os nomes e estamos aguardando um retorno da atual gestão. Vamos buscar o Ministério Público e o Tribunal de Contas, porque o prefeito é obrigado a fazer isso e já deveria ter feito. A gente sabe que a situação financeira do Município não é boa, mas eu não posso afirmar o real cenário sem os papéis na mão”, enfatizou.

Fonte e foto assessoria