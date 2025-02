“VAMOS RESOLVER UM PROBLEMA HISTÓRICO”, ENFATIZA FÁBIO DURANTE INÍCIO DAS OBRAS DA ADUTORA DO CURRALINHO

Com o compromisso de garantir o acesso à água tratada e melhorar a infraestrutura, promovendo mais qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para a população sergipana, a Iguá Sergipe realizou, nesta segunda-feira, 17, o início das obras de implantação da Adutora do Curralinho, em Poço Redondo. A ação contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, que destacou a relevância do investimento para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e o desenvolvimento do município.

“Vamos resolver um problema histórico. São mais de 50 anos que a população aguarda por esse momento, muitas promessas e, agora, chegamos para dar uma solução definitiva. Ao todo, 33 mil pessoas serão beneficiadas diretamente por essa obra, uma parceria da Deso com a Iguá, ou seja, o Governo do Estado já com a empresa concessionária trazendo uma solução definitiva. A expectativa é que, no máximo, em setembro essa obra esteja concluída e possamos realizar esse sonho. Pouco mais de 20 milhões de reais de investimento estão sendo aplicados aqui. Então, eu anoto essa data, 17 de fevereiro de 2025, como o dia em que começou a solução definitiva para essa angústia que a população vem passando com a falta d’água”, afirma o governador.

A obra, sob responsabilidade da concessionária Iguá Sergipe, vencedora do leilão da concessão parcial dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Sergipe, visa ampliar o acesso à água tratada e fortalecer o abastecimento do município, beneficiando diretamente 33 mil habitantes após sua conclusão. O projeto consiste na instalação de uma tubulação de 14 km, conectando a Estação de Tratamento de Água, localizada no povoado Curralinho, ao reservatório da cidade. Com isso, Poço Redondo passará a ter um sistema próprio de abastecimento, deixando de depender da Adutora do Alto Sertão, garantindo maior autonomia hídrica para a população.

O diretor-geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira, explicou detalhes técnicos do projeto e sua importância. “Essa obra é a primeira de uma série de obras que a Iguá vai realizar aqui no estado, com o principal objetivo de trazer segurança hídrica. Vamos captar água do Rio São Francisco, transportar por 14 km e garantir o abastecimento do povoado Curralinho e de toda Poço Redondo, trazendo autonomia no abastecimento de água para o município. Estamos iniciando, hoje, a implantação das primeiras tubulações e nossa previsão de conclusão é para setembro. Há desafios de engenharia, mas estamos confiantes. Essa obra foi antecipada a pedido do governador, dada a urgência da situação, e estamos comprometidos em entregá-la dentro do prazo”, ressalta.

O prefeito de Poço Redondo, Josivaldo de Souza, também celebrou o início da obra, ressaltando seu impacto para os moradores. “Essa obra vai resolver o problema da água aqui no município de Poço Redondo. É um momento muito esperado, e hoje, se inicia esse serviço. Tenho certeza de que só quem ganha com isso é o povo de Poço Redondo. Aqui no bairro São José, a falta d’água é constante, mas, agora, o povo terá a garantia de que não vai faltar água. Além disso, a obra também gera emprego para o município, o que é muito importante. Quero agradecer ao governador e à empresa Iguá por essa iniciativa. Como gestor, estou muito feliz em ver essa parceria entre o município e o Governo do Estado tornando essa obra realidade”, frisa.

Para a população local, a nova adutora significa a solução de um problema que há anos afeta o município. Rosiete dos Santos, moradora do Bairro São José, expressou sua expectativa com a obra. “Agora vai resolver esse problema da falta d’água. Deus ajude que resolva, para a gente ter água na torneira. Desde quinta-feira que não tem água aqui. Quem tem criança, por exemplo, sofre muito. Eu só tenho dois netos, mas a gente fica sem água e é muito difícil. Falaram muito dessa adutora, mas nunca faziam. Agora, ela sai do papel. A esperança é grande”, afirma.

Mais investimentos

Além da obra em Poço Redondo, a Iguá Sergipe está iniciando três outros projetos emergenciais para reforçar o abastecimento de água no interior do estado, beneficiando os municípios de Itabaiana, Moita Bonita, Porto da Folha, Lagarto e Riachão do Dantas.

O governador reforçou o compromisso com a melhoria do abastecimento. “Já são os benefícios da parceria com a Iguá. São quatro obras estruturantes: essa aqui em Poço Redondo, e no dia 15 de março começamos Moita Bonita. Também vamos iniciar Lagarto-Riachão e Lagoa do Rancho, em Porto da Folha, que são as áreas mais críticas que identificamos. Todas elas serão concluídas até setembro”, destaca ao enfatizar que está prevista, ainda, a implantação de uma tubulação de 25 km entre Lagarto e Riachão do Dantas, com início das obras em março. A conclusão desses projetos está programada para o segundo semestre de 2025, beneficiando mais de 70 mil sergipanos.

A Iguá Sergipe ainda está na fase de operação assistida, período de transição de até 180 dias após a assinatura do contrato, no qual a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) concede acesso para que a concessionária conheça os sistemas de água e esgoto do estado e desenvolva seu plano de ação. Essa etapa visa garantir a continuidade dos serviços, quando houver a transferência de atividades, o que acontecerá no primeiro semestre de 2025. Após iniciar sua operação, a Iguá Sergipe será responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, enquanto a Deso permanecerá realizando a captação e tratamento da água.

Foto: Arthur Soares