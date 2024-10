Varanda Sunset terá Rojão e Sambalê neste sábado, em Aracaju

A mistura do samba da Sambalê com o forró elétrico da Rojão Diferente. Essa vai ser a pegada do Varanda Sunset, que acontece neste sábado, 19 de outubro, a partir das 17h na Varanda dos Lagos, o novo point da cidade, que fica localizado na Orla da Atalaia, anexo ao Piquet Kart, no Kartódromo Emerson Fittipaldi. O primeiro lote de ingressos já está sendo vendido por R$ 30 através do Pix (79) 99899-9648. É necessário fazer a transferência e confirmar pelo mesmo número no WhatsApp para inserir o nome na lista.

Sobre a Varanda dos Lagos

Na brisa boa e refrescante dos Lagos da Orla da Atalaia, cartão postal e um dos principais pontos turísticos de Aracaju, a Varanda dos Lagos oferece uma experiência perfeita para quem busca relaxar e saborear petiscos irresistíveis e drinks refrescantes. O espaço se destaca por seu ambiente descontraído, sendo o local ideal para um happy hour, encontros entre amigos, transmissão de jogos e música ao vivo. O restaurante funciona de quarta a domingo. Para saber mais siga o instagram @varandadoslagos

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing