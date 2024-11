Veículo colide em poste e condutor fica ferido na rodovia SE-240

Um veículo de passeio capotou na noite desta quinta-feira (21), após colidir com um poste, na rodovia SE-240, no município de Moita Bonita.

Com a colisão, o condutor do carro ficou ferido e foi socorrido e por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado a uma unidade hospitalar.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que chegar no local do acidente, a área já estava isolada. Ainda segundo o BPRv, com o impacto o poste acabou caindo na rodovia, dificultando a passagem dos veículos. Uma equipe da Energisa foi acionada para realizar a substituição do poste.

A via foi liberada pela Energisa permitindo a passagem de veículos por volta das 4 horas desta sexta-feira (22).

Foto BPRv