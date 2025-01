Veículos da Prefeitura do município de Poço Verde são atingidos por incêndio

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na madrugada deste sábado (18) e destruiu veículos da Prefeitura de Poço Verde, que estavam estacionados.

Em nota publicada nas redes sociais, “a Prefeitura Municipal de Poço Verde vem a público repudiar veementemente o ato criminoso ocorrido na madrugada deste sábado, quando vândalos incendiaram veículos da frota de ônibus municipal, que estavam no estacionamento do CECAF. Este ato de vandalismo demonstra um desrespeito inaceitável à transparência e ao compromisso da nossa administração.”

A prefeitura informou ainda que quatro veículos foram atingidos e as chamas foram controladas com apoio de amigos e colaboradores que tentaram conter as chamas dos veículos que estavam estacionados no espaço do mercado municipal onde acontece a feira livre do município.

O fogo foi controlado totalmente após a chegada de um caminhão pipa. Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local fazendo o rescaldo. Ninguém ficou ferido.

Foto ascom prefeitura