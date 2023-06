Veja o que abre e o que fecha na véspera e feriado de São João

Nesta sexta-feira (23), é ponto facultativo pela véspera de São João em Sergipe, celebrado neste sábado (24). Órgãos públicos não funcionam, exceto os serviços essenciais.

Por conta disso, as datas alteram horários de funcionamento de serviços pelo estado.

Shoppings

Jardins e Riomar (capital): no sábado, as praças de alimentação e atrações de lazer operam das 12h às 21h; os restaurantes abrem a partir do meio-dia; as demais lojas e quiosques estarão fechados. Já cinemas, hipermercados, clínicas e academias funcionam de acordo com as suas respectivas redes.

Prêmio (N. S. do Socorro): a praça de alimentação funciona das 12h às 20h e lojas quiosques estarão fechados. Cinema e supermercado funcionam em horários próprios.

Peixoto (Itabaiana): no centro de compras funciona apenas a praça de alimentação, das 12h as 22h.

Supermercados

A Associação Sergipana de Supermercados (Ases) informou que não terá alteração de horários no dia 23, mas no dia 24, feriado de São João, todos os estabelecimentos comerciais de supermercado, hipermercados, mercearias e minimercados de Sergipe estarão fechados.

Mercados

Na sexta, o funcionamento é normal. No sábado, o mercado central Virgínia Franco, assim como os setoriais (bairros) estarão fechados, atendendo solicitação da maioria dos permissionários. Já os mercados Antônio Franco e Thales Ferraz, abrem em horário normal, das 6h às 16h45.

Centro de Aracaju

De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio), as lojas do comércio não funcionarão no sábado, dia 24.

Agências bancárias

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias funcionarão normalmente nesta sexta-feira, véspera de São João, das 10h às 16h. Já no sábado, não há expediente bancário.

Feiras livres de Aracaju

As feiras livres que ocorrem no sábado serão antecipadas para sexta-feira, 23. Desta forma, acontecem as feiras dos bairros Santo Antônio, 18 do Forte, Grageru, Marivan e Cirurgia e dos conjuntos São Carlos e Santa Tereza. No sábado, 24, não haverá feiras livres.

Já as feiras livres que acontecem aos domingos em Aracaju não serão antecipadas e permanecem neste mesmo dia. Integram essa lista as feiras dos bairros Bugio, América, Coqueiral, Santa Maria, bem como dos conjuntos Dom Pedro e Jardim Centenário.

Correios

Nesta sexta-feira (23), todas as unidades dos Correios funcionarão normalmente. O atendimento nas agências e a distribuição de correspondências e encomendas na capital e no interior do estado não sofrerão alterações.

No sábado (24), não haverá expediente nas unidades operacionais e de atendimento dos Correios em Sergipe. Os trabalhos serão retomados na segunda-feira (26).

Saúde

Nos dois dias, estarão abertas para atendimento médico as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, com serviço 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais). A Maternidade Municipal Lourdes Nogueira funcionará normalmente.

O Centro de Atendimento à Síndrome Gripal funcionará das 7h às 19h, na rua Josué de Carvalho Cunha, 2191, Coroa do Meio. Já a sede administrativa da SMS e as unidades Básicas de Saúde estarão fechadas, retomando na segunda, 26.

O serviço de vacinação contra Covid-19 e contra influenza funcionará no posto montado no Forró Caju, das 19h às 2h.

Os atendimentos do Programa Ver a Vida não serão realizados nesses dias.

O atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue de porta aberta, apenas com o acolhimento noturno dos usuários já em acompanhamento. O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos) não funcionará, retomando os atendimentos na segunda-feira (26), a partir das 7h.