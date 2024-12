Veja quanto cada município recebeu de ICMS no mês de dezembro e no acumulado

O Governo do Estado repassou aos municípios no mês de dezembro, referente à quarta parcela, um total de R$ 23.249.100,30 em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

No acumulado do mês, esse montante chegou a 123.654.352,55 e atinge a marca anual de R$ 1.330.979.188,71. O rateio da parcela foi realizado no dia 24 de dezembro.

Os municípios que mais receberam repasse foram: Aracaju, Canindé de São Francisco, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras.

Veja como ficou a distribuição do ICMS para cada município: