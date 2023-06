O Governo do Estado de Sergipe repassou de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os municípios no mês de junho a importância de R$ 72.158.060,93.

O rateio da terceira parcela no valor de 42.268.602,74 foi feito no último dia 20. No ano o acumulado chega a R$ 565.444.889,25.

Veja a distribuição do ICMS aos municípios sergipanos: