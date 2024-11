Veja quanto cada município sergipano recebeu de ICMS no mês de novembro

No mês de novembro, o Governo do Estado de Sergipe repassou aos municípios, referente à terceira parcela, um total de R$ 56.408.332,39 em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

No acumulado do mês, esse montante chega a R$ 97.391.303,30 e atinge a marca de R$ 1.129.085.574,11 no ano. O rateio da parcela foi realizado no dia 19 de novembro.

Os municípios que mais receberam repasse foram: Aracaju, Canindé de São Francisco, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras.

Conferira como foi a distribuição do ICMS para cada município: