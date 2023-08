Velório do caminhoneiro de 24 anos que morreu em acidente em Minas será nesta segunda-feira em Itabaiana

Vai ser velado e sepultado nesta segunda-feira (6), em Itabaiana, o corpo do caminhoneiro sergipano, Adriel Menezes Rodrigues, de 24 anos. A noiva de Adriel, que estava com ele no momento do acidente e também ficou ferida recebeu alta e já retornou para em Sergipe.

Adriel Menezes morreu após a carreta que ele conduzia capotar e sair da pista em no município mineiro de Fervedouro, em Minas Gerais .

O corpo do jovem será velado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O

O sepultamento vai acontecer no Cemitério Campo Grande.

Foto arquivo pessoal