VENDAS DO VAREJO EM SERGIPE ACUMULAM CRESCIMENTO DE 5,3% ATÉ O MÊS DE JUNHO DESTE ANO, APONTA O IBGE

Vendas do varejo em Sergipe acumulam crescimento de 5,3% até o mês de junho deste ano

Dados do IBGE também apontam que a receita nominal do varejo apresentou crescimento anual de 9,3%

O volume de vendas do comércio varejista em Sergipe acumula um crescimento de 5,3% até o mês de junho deste ano de 2024, com base no mesmo período do ano anterior. Os dados são Pesquisa de Comércio (PMC), divulgados nesta quarta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado ao Governo do Estado por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

Nos últimos 12 meses, o aumento foi de 2,6%. Já em junho, quando comparado com o mesmo período do ano passado, houve crescimento de 2,1%.

Ainda em junho, a receita nominal do varejo, na comparação anual, cresceu 8,3%. Já o acumulado no ano apontou crescimento de 9,3% e, nos últimos 12 meses, de 6,1%.

Varejo ampliado

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o volume de vendas no estado permaneceu estável em relação a maio. Frente a maio de 2023, o comércio varejista ampliado aumentou 1,6%. O acumulado no ano cresceu 6,2% e, nos últimos 12 meses, 5,5%.

A receita do varejo ampliado fechou o mês com crescimento de 0,5%, em comparação a maio. Já em relação ao mesmo período de 2023, o aumento foi de 6,6%. A variação acumulada no ano apontou crescimento de 9,2% e, nos últimos 12 meses, de 8,0%.

“Encerramos o primeiro semestre do ano com crescimento expressivo do comércio. E o desempenho foi ainda melhor se considerarmos também as lojas de material de construção e da cadeia de veículos, dois segmentos muito importantes na economia”, ressaltou o subsecretário de Estudos e Pesquisas da Seplan, Ciro Brasil.

Foto: Igor Matias