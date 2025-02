Vendas do varejo registram crescimento acumulado de 5,8% em 2024

O volume de vendas do comércio varejista em Sergipe fechou o ano de 2024 com um aumento de 5,8%, posicionando o estado em 12º lugar no ranking nacional, empatado com o Distrito Federal. Em dezembro, o setor registrou uma variação positiva de 0,7% em relação ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. Em comparação com o mês de dezembro de 2023, o crescimento foi de 3%. Os dados são da Pesquisa de Comércio (PMC), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), nesta quinta-feira, 13.

Quanto à receita nominal do varejo, em dezembro, houve um acréscimo de 2% em relação ao mês anterior. Na comparação anual, a alta foi de 8,1%. O acumulado no ano também apontou crescimento de 9,5%.

Varejo Ampliado

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o volume de vendas no estado apresentou um crescimento de 1,7% em relação a novembro. Frente ao mês de dezembro de 2023, o comércio varejista ampliado aumentou 3,3%. O acumulado no ano cresceu 6,5%.

A receita do varejo ampliado fechou o mês com aumento de 3,7% em comparação a novembro. Já em relação ao mesmo período de 2023, o aumento foi de 8,2%. A variação acumulada no ano apontou crescimento de 9,7% .

Sobre a PMC

A Pesquisa Mensal de Comércio, realizada pelo IBGE, produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no Brasil, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista. A pesquisa foi iniciada em janeiro de 1995, apenas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, produzindo indicadores de faturamento real e nominal, pessoal ocupado e salários e outras remunerações.

O estudo abrange todas as unidades da federação, levando em consideração, desde o ano de 2017, o ano de 2014 como ano-base. Para o Observatório de Sergipe, esta e as demais pesquisas divulgadas pelo IBGE são fundamentais para mensuração do crescimento econômico e social do estado de Sergipe.

“Os números do volume de vendas e de geração de empregos formais convergem para mostrar que 2024 foi um bom ano para o comércio em Sergipe, demonstrando que há uma evolução nos últimos anos, também na parte de serviços, emprego e demais áreas econômicas”, ressaltou o subsecretário de Estudos e Pesquisas da Seplan e responsável pelo Observatório de Sergipe, Ciro Brasil.

Foto: Igor Matias