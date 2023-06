Vendedora autônoma é contemplada com R$ 10 mil pelo Seguro Premiável

Luana Lino Santos é moradora do bairro Cidade Nova, em Aracaju, e foi a contemplada do sorteio realizado no mês de maio.

A vendedora autônoma de roupas e lingerie, Luana Lino Santos, de 24 anos de idade, residente no bairro Cidade Nova, em Aracaju, foi a sortuda ganhadora do Seguro Premiável Banese Card do mês de maio. Ela esteve na Loja da Mulvi, localizada no edifício Maria Feliciana, no centro comercial de Aracaju, para receber o prêmio de R$ 10 mil.

Mãe solteira de um filho com quatro anos de idade, Luana Lino conta que usará o dinheiro para investir no próprio negócio com a compra de mais produtos para comercializar. “Esse dinheiro é benção em minha vida, e me ajudará a garantir o sustento do meu filho, pois usarei o prêmio para adquirir mais material de trabalho. Criar um filho sozinha não é tarefa fácil, a luta diária é grande”, salienta.

A autônoma é cliente do cartão Banese Card há cinco anos, e segundo ela, é o único cartão de crédito que possui. “Ele tem me ajudado a honrar compromissos e a adquirir as peças que comercializo. Não esperava ser sorteada. Na verdade, sempre paguei o seguro mais como uma prevenção, para não ter dor de cabeça em caso de roubo ou perda do cartão. Que bom que fui sorteada, meu coração é só alegria”, declara a ganhadora.

Sobre o Seguro Premiável Banese Card

Criado há 12 anos, o seguro Premiável Banese Card tem custo mensal de R$ 5,99. O sorteio para a premiação do Seguro Premiável é realizado sempre no último sábado de cada mês, através da Loteria Federal, e todos os meses há contemplação de pelo menos um cliente.

O seguro dá direito à proteção em caso de acidente ou morte do titular, havendo pagamento de um valor preestabelecido para a vítima ou dependente; e cobertura em caso de perda ou roubo do cartão. A adesão ao seguro premiável pode ser feita através do aplicativo Banese Card ou pelo portal, o www.banesecard.com.br .

Ascom Grupo Banese