Verão 2025 em Sergipe terá combinação de chuvas irregulares e altas temperaturas, informa a Semac

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) informa que o verão começa oficialmente neste sábado, 21, às 6h20, e segue até às 6h20 do dia 20 de março de 2025. Durante o período, espera-se uma combinação de chuvas irregulares e altas temperaturas.

De acordo com a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, esta é uma das estações mais aguardadas, caracterizada por dias mais longos e noites mais curtas. “Esse fenômeno ocorre devido ao solstício de verão, um evento astronômico resultante da inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol. Como consequência, o Hemisfério Sul, onde estamos localizados, recebe uma maior quantidade de radiação solar do que o Hemisfério Norte”, explicou.

Ainda segundo a especialista, no decorrer do verão, as temperaturas tendem a ficar acima da média climatológica, resultando em um período de calor intenso. “A previsão climática indica que o regime de chuvas será irregular, com a possibilidade de eventos isolados de chuvas intensas, ventos moderados a fortes, trovoadas e descargas elétricas. No estado de Sergipe, por exemplo, é esperado que a seca se agrave ainda mais durante essa estação, o que pode impactar o abastecimento de água e a agricultura local”, informou.

Período de seca

Com a chegada da nova estação, o agravamento da seca tende a se intensificar. Conforme explica o geógrafo climatologista da Semac, Elder Lima, em novembro, os modelos numéricos apresentaram as seguintes situações. “No alto sertão, houve a manutenção da seca grave, mesmo em alguns municípios apresentando uma pequena melhora dos indicadores pluviométricos, essa pequena melhora não foi suficiente para abrandar a situação de seca grave nesses municípios que compõem o território”, disse.

“No médio sertão, no agreste central e uma pequena parte do município de Poço Verde, tivemos uma ampliação da seca moderada para a seca grave. Em boa parte dos outros territórios, nós vamos ter uma manutenção da seca fraca, a exemplo do território de baixo de São Francisco, leste, grande Aracaju e sul de Sergipe”, informou Lima.

Foto: Arthuro Paganini