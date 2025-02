Verão Sergipe 2025 atrai visitantes e impulsiona o turismo em Pirambu

O município de Pirambu se tornou um dos principais destinos turísticos de Sergipe durante o Verão Sergipe 2025 nesta sexta-feira, 7. A programação cultural promovida pelo Governo de Sergipe 2025, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom), somada às paisagens paradisíacas do litoral sergipano, tem proporcionado momentos inesquecíveis para quem busca lazer e diversão.

Pirambu oferece uma série de atrativos para os visitantes, como dunas, paredões de areia, a Lagoa Redonda, a Orlinha e a Cachoeira do Roncador. Macleiton Alves, de Salvador, de passagem em Sergipe, aproveitou para curtir a programação do Verão Sergipe e elogiou a estrutura do evento, com destaque para a recepção calorosa dos sergipanos.

“O show está incrível, com um palco gigante e muito espaço para todo mundo dançar e se divertir. O Governo de Sergipe está de parabéns pela organização. Desde que chegamos, fomos muito bem recebidos. Sergipe tem essa fama boa de ser um estado acolhedor, e estamos sentindo isso na prática”, comentou Macleiton.

Já a professora Claudilene Santos, de Alagoas, viajou com o filho e decidiu incluir Pirambu no roteiro após pesquisar sobre o estado. “Eu já queria conhecer Sergipe há muito tempo e fiz várias pesquisas na internet sobre os melhores lugares para visitar. Passei quatro dias em Aracaju e decidi conhecer também os municípios. Vi sobre o Verão Sergipe nas redes sociais e resolvi conferir de perto. Estou aproveitando muito”, enfatizou Claudilene.

Turismo interno

Quem é de Sergipe também aproveitou para conhecer as belezas do município. Lucimara Melo, de Japaratuba, e a família estão desde a manhã em Pirambu. “Já tinha vindo para cá antes, mas sempre de passagem. Então, dessa vez, quis aproveitar de verdade as praias e curtir os shows. A estrutura está maravilhosa, a segurança é excelente e todo mundo pode aproveitar com tranquilidade”, destacou.

Com uma programação variada, a programação do Verão Sergipe, em Pirambu, segue até o domingo, dia 9, com mais shows, atividades culturais, de esporte e ações inclusivas.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, da Energisa e da Eneva.

Foto: Thiago Santos