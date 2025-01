VERÃO SERGIPE 2025 LEVA DESENVOLVIMENTO, CULTURA E ESPORTE PARA PACATUBA; CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Entre dunas, rio, lagoas, mangues e com praias ainda intocadas, Pacatuba, no baixo São Francisco sergipano, reúne cenários que encantam quem aprecia belezas naturais diversas. Conhecida também pelo ‘Pantanal sergipano’, o município recebe a partir desta sexta-feira, 24, a primeira edição do Verão Sergipe 2025, que leva à região uma ampla programação artística, cultural e esportiva. O evento, promovido pelo Governo de Sergipe, fortalece a economia local e é uma oportunidade de apresentar para sergipanos e turistas o potencial turístico do litoral norte de Sergipe.

Manoel Pinto Santos tem um quiosque à beira da Praia de Ponta dos Mangues e viu o movimento crescer após a primeira edição do Verão Sergipe no município, em 2024. “Depois da primeira edição, nossa região passou a ser conhecida e está se desenvolvendo. Antes, trabalhava sozinho aqui, mas agora conseguimos empregar outras pessoas e já somos cinco trabalhando para dar conta do movimento. O turista chega aqui e se deslumbra com a natureza”, revelou o comerciante.

O impulso à economia da região também foi destacado pelo morador Alessandro dos Santos, que encontrou no Verão Sergipe uma oportunidade de renda extra neste início de ano, já que as empresas contratadas para organizar os eventos esportivos e artísticos precisaram contratar mão de obra local para montar as estruturas necessárias às programações. “O pessoal nos contratou para o apoio, só aqui já foram dez, mas deve chegar a 50 contratados. É bom demais, porque a gente estava parado, somos pais de família que vivem da pesca e, agora, vamos ter uma renda a mais. É muito bom começar o ano novo assim, está todo mundo feliz”.

A família do professor Genilson Santos vive na comunidade da Ponta dos Mangues há quatro gerações e, para ele, ver a localidade receber pelo segundo ano consecutivo o Verão Sergipe é motivo de orgulho. “Meu bisavô foi um dos primeiros a chegar nesta região. Temos lugares lindos, uma beleza natural que não existe em outro lugar. E esse evento do Estado divulga a região, o que é muito importante. Sou apaixonado por esse lugar, comecei a fazer poesia por causa disso, olhando nossas paisagens”, contou o morador, que também é poeta e trabalha com cordel e xilogravura.

De acordo Genilson, o evento também oferece uma opção diferenciada de cultura e lazer para os moradores locais, que levam uma vida simples. “E além de curtir a programação, os moradores podem ter uma renda extra, trabalhando no evento”, completou.

Resultados

Segundo a prefeita Iara Martins, Pacatuba registrou muitos efeitos positivos após a primeira edição do Verão Sergipe em 2024. “A gente vê que depois da primeira edição está realmente tendo resultados, o turismo despontou. Os hotéis estão sendo muito bem procurados e empregam várias pessoas da região. A gente já deu vários cursos profissionalizantes também, priorizando essas pessoas, a população que trabalha nesses locais. E ainda tem o vendedor ambulante, que no dia do evento atende aos turistas, os barqueiros que fazem os passeios, todos nativos, moradores que vendem quentinhas; todas essas pessoas estão ganhando e tendo sua independência a partir do trabalho”, enumerou.

Ainda conforme a gestora municipal, outro setor que cresceu a partir da realização do evento do Estado no município foi o do artesanato. “A gente tem aqui o artesanato da palha da taboa, peças maravilhosas, muito ricas e os nossos artesãos vendem bastante nesse período também. Depois da primeira edição do Verão Sergipe, a gente viu um aumento na procura, nossos artesãos começaram a ser mais procurados para ir para fora, nas feiras”, explicou Iara Martins.

Turismo

O secretário municipal de Turismo, Genivaldo Vieira, informou que muitos dos hotéis da região já estão com a capacidade máxima e os que se encontram com 50% das reservas ocupadas, estão na expectativa de ampliar a lotação até o fim de semana, o que comprova o sucesso da programação e a importância da divulgação. “Neste ano, temos um público diferenciado, porque há atrações nacionais e locais. A expectativa é ter um público ainda maior que no ano passado, também porque a data deste ano não concorre com festas próximas, dos padroeiros da região, por exemplo. E o Estado está divulgando bastante nossa região, isso atrai mais turistas, que quando vêm para cá se apaixonam”, afirmou.

De Santos, São Paulo, Evanir Gomes é uma das turistas que se encantaram com a região. Pela terceira vez visitando Sergipe, junto à filha e ao marido, desta vez a família resolveu conhecer o litoral norte do estado. “A gente está achando muito bonito, agradável. É bem rústico, vale a pena ver essas coisas diferentes e como o Brasil é muito bonito. O encontro do mar com o rio, a praia, é tudo muito bonito e tranquilo”, contou a professora aposentada.

Para a prefeita Iara Martins, Pacatuba está muito melhor após a parceria com o Governo de Sergipe. “O governador Fábio olhou com muito carinho para Pacatuba. Os outros municípios que têm o Verão Sergipe são lugares já conhecidos, mas aqui Fábio teve esse carinho para fazer despontar também Ponta dos Mangues. A economia e o turismo de Pacatuba têm uma história antes e depois do primeiro Verão Sergipe”, enfatizou.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio da Energisa.

Confira a programação musical do Verão Sergipe em Pacatuba:

Sexta-feira, 24 de janeiro

21h – Larissa Costa

23h – Chicabana

1h – Nadson O Ferinha

3h – Vitor Fernandes

Sábado, 25 de janeiro

21h – Leonne O Nobre

23h – Luiza Martins

1h – Marcelo Falcão

3h – Tarcísio

Foto: Igor Matias