Verão Sergipe 2025 leva público diversificado à Caueira, em Itaporanga

O Verão Sergipe 2025 na Caueira, em Itaporanga d’Ajuda, foi aberto nesta sexta-feira, 21, com atrações locais como o cantor Igor Ativado e a banda Banana Nativa, e nacionais, a exemplo do carioca Jorge Aragão e do cearense Matheus Fernandes.

O evento reuniu um público diversificado, com jovens, idosos, casais e amigos, que apreciaram o repertório da noite.

No quinto e penúltimo fim de semana consecutivo da programação que fomenta o turismo, proporciona lazer e impulsiona a geração de renda para os sergipanos, o governador Fábio Mitidieri destacou o sucesso da edição de 2025. “O Verão Sergipe movimenta a nossa economia, os hotéis, pousadas, restaurantes, ambulantes e o comércio. Também fortalece e interioriza o nosso turismo, dando oportunidade aos nossos visitantes e aos próprios sergipanos conhecerem Sergipe”, avaliou o governador.

Para a merendeira escolar, Maria de Lourdes Dantas, 53, o evento oferece diversão para toda a família. “A gente veio curtir, mas muitas pessoas vêm também fazer seu ganha-pão, é uma atração muito boa para a cidade. E é muito tranquilo, com polícia, é bom”, afirmou a moradora de Itaporanga ao lado da prima, filhas e neto.

A cantora, estudante e pesquisadora Milena Nascimento Nogueira, 26, é de Lagarto e aproveitou o evento junto ao marido e à cunhada. “Achei incrível, foi a melhor festa da Caueira, a estrutura está maravilhosa”, disse a jovem. “Sou muito fã do samba e vim ver Jorge Aragão, pois ele é uma referência do samba raiz”, completou o esposo de Milena, Lucas Ribeiro, 30.

As amigas Eloísia Atis, Francineide e Teresinha Barbosa são de Aracaju e se deslocaram até a Caueira para sambar ao som de Jorge Aragão. “A programação estava boa e gostamos da Caueira e de festa. A iniciativa é muito boa, as pessoas aproveitam”, declarou a aposentada Eloísia Atis.

Tranquilidade

Os amigos Luiz Fernando, 32, e Ruan Souza, 37, também reservaram a noite de sexta-feira para curtir o Verão Sergipe na Caueira. “Sou de Itaporanga e trouxe meu amigo, que tem uma casa aqui, mas é de Salvador, para conhecer o Verão Sergipe. A festa é muito boa e segura”, disse Luiz Fernando, que é jogador de futebol.

Há cerca de 3 anos, Ruan se encantou pela região e comprou uma casa na Caueira. “Sou de Salvador, moro na França há 7 anos, mas no verão sempre venho para Sergipe, gosto muito das praias e da tranquilidade, limpeza daqui”, revelou o baiano.

A tranquilidade e diversidade da programação também foram atrativos para o casal Aline Ribeiro e Wagner marcarem presença no evento. “Gostamos de curtir juntinhos e o Verão Sergipe é uma festa que a gente aproveita todos os anos. É um marco para a cultura do nosso estado, da nossa praia da Caueira, e não poderíamos faltar a essa manifestação cultural”, contou a fisioterapeuta.

Artistas

O sergipano Igor Ativado foi o primeiro a subir ao palco e enalteceu a valorização dos artistas locais no evento que reúne grandes nomes da música no país. “Tocar em um evento grandioso como este, que faz o nosso verão ferver. É só felicidade em abrir essa festa maravilhosa, a prata da casa, uma banda 100% sergipana com muito orgulho”.

Em seguida, o público pôde curtir um dos ícones do samba brasileiro, Jorge Aragão, que trouxe um repertório com composições já conhecidas pela plateia. “Fiquei muito feliz com essa receptividade, por poder dividir a minha música, com o povo todo que estava aqui hoje. É uma energia diferenciada, não sabia que ia encontrar um povo tão acolhedor assim comigo, cantando juntos, dançando, brincando e rindo”, revelou o sambista.

O forró e o sertanejo também tiveram espaço garantido na noite, com o som de Matheus Fernandes. “Sempre que estou em Sergipe, sinto-me abraçado, as pessoas aqui têm um calor, um tratamento especial com a gente e com todos. Por isso, é sempre um prazer enorme voltar ao estado e receber essa energia”, enfatizou o cearense.

O encerramento da noite ficou por conta da banda Banana Nativa, mais uma atração sergipana na noite. “É nossa primeira vez no Verão Sergipe, umas das melhores festas do estado, e agradeço ao Governo do Estado por este evento e por valorizar os artistas da terra. É um evento maravilhoso”, ressaltou o vocalista Mattheus.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda e Estância, Energisa e Eneva.

Foto: Thiago Santos