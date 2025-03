VERÃO SERGIPE ESTREIA PRIMEIRA NOITE DE CARNAVAL NO ABAIS; EVENTO REUNIU DIVERSAS ATRAÇÕES NACIONAIS

A agenda cultural do Verão Sergipe seguiu movimentando a Praia do Abaís neste sábado, 1º. Após uma tarde festiva acompanhando os trios elétricos de Nona e Parangolé, foi a vez do público aproveitar as atrações musicais estreadas na primeira das três noites de carnaval realizadas pelo Governo de Sergipe, no município de Estância. Dioguinho, Alisson Lima, Filhos da Bahia, Devinho Novaes e Tuka Velloz agitaram o público nessa reta final do evento.

Presente nas edições da Caueira e da Barra dos Coqueiros, o sergipano Dioguinho também estreou a noite de shows na Praia do Abaís. “Estou muito feliz de estar aqui e fica aquela expectativa de tocar na última etapa, abrir os trabalhos no Verão Sergipe, no carnaval. O governo sempre vem investindo na cultura sergipana e quem fala o contrário está mentindo, porque tem artista sergipano tocando em todos os polos do Verão Sergipe”, destacou o artista, sobre o incentivo do governo durante todas as etapas do Verão Sergipe.

Logo após, foi a vez do sergipano Alisson Lima assumir o palco em ritmo de arrocha. “Graças ao Governo do Estado temos essa oportunidade pela primeira vez no Verão Sergipe. É muito importante o que o nosso governador está fazendo pleos artistas, principalmente da casa. Um evento de proporção gigantesca, nacional, de norte a sul, leste e oeste. Espero que seja o primeiro de muitos”, disse o cantor, que também já marcou presença nos festejos juninos do ano passado.

Em uma mistura de ritmos, o Verão Sergipe também levou o Axé Music, que dominou o palco com a terceira atração da noite, os Filhos da Bahia. “É uma honra. É o segundo ano viemos. Ficamos felizes com esse retorno”, revelou o baterista Miguel Freitas, também conhecido por Migga. Ao lado do vocalista Zaia e do percussionista João Lucas, Miguel também enfatizou sobre a valorização e diversidade de ritmos presentes no evento. “Carnaval é isso, é a pluralidade de cultura, de estilo, de ritmo. A gente, assim como o pessoal do forró, do sertanejo, está aqui para servir à música, independente de onde for. O carnaval é só mais um motivo para celebrar, levar alegria para, enfim, estar fazendo a festa com a galera”, acrescentou.

O sergipano Devinho Novaes também esteve entre as atrações da noite. Com novidades no repertório e relembrando sucessos dos anos 2017 e 2018, o cantor atraiu a atenção do público. “Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer imenso, mesmo debaixo dessa chuva, todos esperando também pelo ‘boyzinho’ para a gente relembrar muitos sucessos”, disse. Quem finalizou a noite de carnaval foi o sergipano, cantor e compositor Tuka Velloz. “Mais um ano no Verão Sergipe, peguei o Abaís novamente. Eu estou muito feliz mesmo. A programação foi muito bacana, a sergipanidade em peso, várias atrações sergipanas fazendo som”, destacou.

Com um show marcado pelo axé das antigas, músicas autorais e outros sucessos da música nacional, Tuka evidencia o impacto do Verão Sergipe ao longos dessas seis semanas. “Iniciativa maravilhosa, além de estar fortalecendo bastante o movimento em Sergipe, das bandas, das pessoas que trabalham com a música, com a arte no Estado. As pessoas estão aproveitando e curtindo todos esses finais de semana de eventos gratuitos na Caueira, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Pacatuba. Eu acho que o caminho é esse. A gente tem muito mais a crescer e agradecer também ao Governo de Sergipe por essa oportunidade”, finalizou.

Público

Rafaela Jesus esteve com a família para assistir aos shows desta tarde. De Lagarto, encontraram uma pousada com vaga disponível no Abaís e decidiram, também, passar a noite. “É o primeiro carnaval aqui no Abaís. Estávamos indo embora, só que aí eu vi que teria Devinho, então eu não poderia perder. Amei tudo. Foi tudo sossegado, tranquilo, eu, meu esposo e meu filho amamos”, revelou.

Assim como Rafaela, Deusânia Félix também marcou presença nos shows noturnos. A baiana conta já ter uma história com o Abaís, tendo adquirido, inclusive, um imóvel no povoado. “O Abaís é um lugar encantador, é algo que se mistura à tranquilidade, à diversão do carnaval. A cultura é bem valorizada pelo Verão Sergipe. Estávamos conversando, inclusive, em relação à valorização, ao investimento do Governo do Estado. Olha que palco lindo!”.

De Aracaju, Victor Ezequiel também marcou presença na primeira noite de shows. “Vim passar o carnaval e achei bem organizado, o pessoal bem dedicado e capricharam nas bandas. O policiamento também foi muito bom. Gostei de tudo”.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, da Energisa e Eneva.

Foto: Arthuro Paganini