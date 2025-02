Verão Sergipe fecha edição de 2025 com três dias de programação na Praia do Abais

O Verão Sergipe 2025 chega à sua última etapa neste fim de semana, encerrando uma temporada de grandes shows, programações esportivas e celebração da cultura sergipana. O destino final do festival é a Praia do Abaís, em Estância, no sul sergipano, após percorrer diversas localidades do estado, incluindo Canindé de São Francisco, Pacatuba, Pirambu, Barra dos Coqueiros e Praia da Caueira, em Itaporanga d’Ajuda.

Devido ao Carnaval, a programação desta etapa é diferenciada das anteriores, com shows no sábado, 1º, domingo, 2, e segunda-feira, 3. No sábado, o evento começa mais cedo, às 15h, com um arrastão comandado pelo cantor Nona, seguido pelo grupo baiano Parangolé, que anima o público a partir das 17h. À noite a programação continua no palco do Verão Sergipe com Dioguinho, às 19h, Alisson Lima, às 21h, e Filhos da Bahia, às 23h. O cantor sergipano Devinho Novaes sobe ao palco à 1h, e Tuka Velloz encerra a noite, a partir das 3h.

No domingo a programação musical começa às 21h, com Vitinho Soares. Em seguida, Vina Calmon, ex-vocalista da banda Cheiro de Amor, promete animar o público com ritmos que marcaram suas passagens pela banda, como arrocha, axé e forró eletrônico. A festa continua com Guig Ghetto, 1h, e Marcelo Balla, às 3h.

O último dia do festival, na segunda-feira, também inicia às 21h, com Xicabanda, seguida pelo cantor sergipano Luanzinho Moraes, às 23h. Logo depois, à 1h, o axé toma conta do palco com o grande destaque da noite, a banda La Fúria. O encerramento do Verão Sergipe 2025 ficará por conta de Luiz Ferraz, às 3h.

Entre os intervalos das apresentações do palco, a Tenda Eletrônica Banese Card, uma novidade do Verão Sergipe em 2025, oferece uma programação composta somente por DJs sergipanos. O espaço é patrocinado pelo Banese Card e será montado no centro da área de shows.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda e Estância, Energisa e Eneva.

Confira a programação completa:

Sábado (01/03)

15h – Nona (trio)

17h – Parangolé (trio)

19h – Dioguinho

21h – Alisson Lima

23h – Filhos da Bahia

1h – Devinho Novaes

3h – Tuka Velloz

Domingo (02/03)

21h – Vitinho Soares

23h – Vina Calmon

1h – Guig Ghetto

3h – Marcelo Balla

Segunda-feira (03/03)

21h – Xicabanda

23h – Luanzinho Moraes

1h – La Fúria

3h – Luiz Ferraz

Tenda Eletrônica

Sábado (01/03)

20h – DJ Carlos Morais

0h30 – DJ Derick

2h30 – DJ Derick

Domingo (02/03)

20h – DJ Ruy Tabuth

22h30 – DJ Ruy Tabuth

2h30h – DJ Mike Negreiros

Segunda-feira (03/03)

20h – DJ Ikaro

22h30 – DJ Ikaro

0h30 – DJ Laas

2h30 – DJ Laas

*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio

Foto: Igor Matias