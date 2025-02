Verão Sergipe leva multidão ao sertão na 1ª noite de festa no município de Canindé do São Francisco

A segunda etapa do Verão Sergipe 2025 começou com grande sucesso nesta sexta-feira, 31, em Canindé de São Francisco. A cidade, conhecida por suas belezas naturais, como o Cânion do Xingó, foi palco de uma noite animada, reunindo uma multidão para curtir os shows de grandes artistas. A festa, que faz parte do calendário de eventos do estado, segue até domingo, 2, com mais atrações musicais, esportivas e culturais.

O governador Fábio Mitidieri esteve presente na primeira noite do evento em Canindé e destacou a importância do Verão Sergipe para o turismo e a economia local. “É uma alegria muito grande estar em Canindé, essa cidade maravilhosa que talvez seja o maior expoente do nosso turismo, com os nossos cânions. Poder trazer o Verão Sergipe para cá e atrair cada vez mais turistas e a população que vem se divertir é muito especial. Como eu costumo dizer: a sua alegria movimenta a economia. Com o Verão Sergipe, temos muito esporte durante o dia e cultura e entretenimento à noite, promovendo o destino turístico dos Cânions do Xingó. A ideia do Verão Sergipe é interiorizar o turismo e dar oportunidade para que os visitantes conheçam as nossas belezas”, disse, ao lembrar que foi assim em Pacatuba, agora em Canindé, e seguirá assim nas próximas etapas. “São seis finais de semana seguidos de festa, onde conseguimos movimentar a economia, gerar renda e proporcionar esporte, entretenimento e lazer para o nosso povo”, arrematou.

A estrutura montada para o Verão Sergipe em Canindé recebeu uma multidão, formada por moradores locais e turistas vindos de várias partes do estado e até de fora dele. A babá Rafaela dos Santos Santana e sua amiga Joice viajaram de Poço Redondo para prestigiar o evento e se mostraram animadas com as atrações. “A atração mais esperada de hoje é Léo Santana e a de amanhã é Unha Pintada. Acho muito importante a realização do Verão Sergipe porque movimenta a região e gera emprego. A segurança está ótima, o evento bem-organizado e a estrutura muito boa. Com certeza venho amanhã de novo”, disse.

Atrações

A noite começou com a energia contagiante da sergipana Maraísa, que abriu os shows. Com um repertório que passeia pelo axé, sertanejo, piseiro e forró eletrônico, a artista comemorou seus 10 anos de carreira em grande estilo, arrancando aplausos do público.

“Estou muito feliz por estar fazendo parte de todas as programações do governo. O governador tem essa atenção com o artista local, e eu fico muito lisonjeada. Hoje, o público contou com um show super alto-astral, bem a cara do Verão e bem animado, que é a cara de Maraísa”, expôs a cantora.

Em seguida, a cearense Taty Girl levou os fãs ao delírio com sucessos do forró eletrônico que marcaram época. A cantora, que já passou por grandes bandas do gênero antes de seguir carreira solo, cantou hits das antigas e do momento. “Espero sempre dar o meu melhor para o público sergipano, que sempre me recebe com muito carinho. Trago sempre muita alegria, energia e, claro, a música feita com o coração”, declarou.

O momento mais esperado da noite ficou por conta do cantor Léo Santana, conhecido como gigante. Com seu estilo contagiante e carisma, ele colocou o público para dançar ao som de ‘Zona de Perigo’, ‘Posturado e Calmo’ e ‘Santinha’, entre outros. “Eu amo cantar aqui. Estava lembrando, vindo pra cá, do último show que fiz aqui, que foi, se não me engano, ano passado, numa balsa, no meio do rio, com as pessoas curtindo na beira do rio. Foi incrível. Voltar agora para o Verão Sergipe, mais uma vez em Canindé, é sempre um prazer. Eu tenho uma história incrível com Sergipe desde a minha entrada no Parangolé, em 2007. Sergipe foi o primeiro estado onde me apresentei depois que entrei na banda. Então, desde o início da minha carreira, o público sergipano sempre me recebeu de braços abertos”, relembrou o cantor.

Fechando a primeira noite, o cantor sergipano Mikael Santos apresentou um show cheio de emoção, embalado pelo sucesso ‘Não Era Você’. O artista, que tem ganhado espaço no cenário nordestino, mostrou ao público do Verão Sergipe todo o seu talento.

“Fico muito feliz em ver onde o projeto MS vem chegando. Isso é tudo muito gratificante. Com fé em Deus, a gente vai chegar muito mais longe que isso”, disse o cantor, ao elogiar a iniciativa do Estado em valorizar os artistas locais.

Público aprova e comerciantes celebram

Morador de Canindé, o técnico de enfermagem Ailton Marques aprovou a programação. “Esse ano gostei muito de Taty Girl e Léo Santana, e amanhã tem Unha Pintada, que eu curto muito. Vim no ano passado e adorei. Canindé é uma cidade turística, e esse evento é bom para todos, para a cidade, para a região e para o estado. Todo mundo ganha porque movimenta muito o turismo e a economia”, destacou.

Além da música e da diversão, o Verão Sergipe também impulsiona a economia local, beneficiando comerciantes e pequenos empreendedores. O vendedor de amendoim Cláudio José Cabral comemorou a oportunidade de trabalhar no evento. “A expectativa é boa, estou gostando do movimento e espero vender tudo. O Verão Sergipe ajuda muito a gente que não tem emprego fixo. É uma grande oportunidade de garantir uma renda extra”, afirmou o comerciante.

O Verão Sergipe oferece oportunidade para locais, como também empreendedores de fora da região, como é o caso de Felipe do Santos, que veio de Maceió atraído com a perspectivas de boas vendas. Comercializando bebidas e energeticos, o vendedor não se decepcionou. “É a primeira vez que venho e está muito massa. Só volto domingo pra casa. As vendas estão muito boas, vou voltar com certeza mais vezes”, comemorou.

A programação do Verão Sergipe 2025 continua neste sábado, 1º, com mais shows e atividades esportivas. Nas atrações 21h – Pagodum, 23h – Dorgival Dantas; 1h – Unha Pintada; 3h – Franquinho Vaqueiro, que prometem embalar o público e não deixar ninguém parado.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, e da Energisa.

Foto: Arthuro Paganini