Verão Sergipe movimenta Pirambu e gera expectativa de sucesso e impulso turístico

Pirambu está pronta para receber a terceira edição do Verão Sergipe 2025. Um dos principais destinos turísticos do estado, o município, localizado no leste sergipano, terá um fim de semana de muito esporte, cultura e shows musicais, a partir da próxima sexta-feira, 7, até o domingo, 9. O evento promete impulsionar o turismo, geração de emprego e renda na região, e traz expectativa para uma cidade já positivamente impactada pela atividade turística.

Não faltam atrativos para quem deseja conhecer a região. Pirambu conta com dunas, paredões de areia, um vasto litoral, e pontos como a Lagoa Redonda, Orlinha e Cachoeira do Roncador, além de uma das maiores áreas de desova de tartarugas do Brasil. Tudo isso eleva o potencial turístico da cidade, e que tende a crescer ainda mais com a chegada do Verão Sergipe.

Além do turismo naturalmente forte, o Verão Sergipe se soma a uma semana movimentada, em que Pirambu recebe o ‘Sergipe é aqui’, programa itinerante do Governo do Estado, e realiza a Festa de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da cidade. “São eventos culturais e religiosos em todos os turnos. A cidade fica muito movimentada em todos os sentidos. É algo muito trabalhoso, mas gratificante para nós ver a cidade funcionando com limpeza, segurança e tratamento aos visitantes. Muitas pessoas virão à cidade, e poderão conhecer nossas belezas naturais”, ressalta o prefeito de Pirambu, Guilherme Melo.

Comércio preparado

Um evento como o Verão Sergipe movimenta diretamente a economia da cidade. Com o aumento de turistas e de pessoas circulando pela região, todo o comércio se prepara previamente para sair ganhando.

O dono de um restaurante na Orlinha da cidade Rui Sales relembra que o Verão Sergipe retorna a Pirambu, após ter sido realizado também em 2024, e destacou isso como algo positivo. “O evento dá uma grande movimentação aqui, melhora muito, seja pelos shows ou pelo esporte. E é importante que tenha continuidade. Nossos destinos precisam ser divulgados, e o Verão realizado todo ano ajuda nisso”, pontua.

Rui Sales também se preparou com mais funcionários para o seu restaurante, em um movimento importante de geração de emprego e renda. “Temos a expectativa de que iremos faturar nesse período. Aumentamos o estoque e contratamos mais pessoas de forma temporária também. Sergipe tem tudo para crescer, e isso incentiva muito”, enfatiza.

Valnice Nascimento é funcionária de uma pousada que fica de frente para o local onde está sendo montado o palco dos shows, e falou sobre esse aquecimento. “A gente se organiza mais cedo com relação a acomodações, para estarmos com a estrutura pronta. Também contratamos mais funcionários em períodos de eventos, como foi no ano passado. Estamos agora de frente para o palco, e esperando uma boa ocupação”, ressalta.

Os bares e restaurantes de Pirambu também estão preparados para faturar no fim de semana. “O pessoal da cidade circula mais, e vem muito turista também. Nos estruturamos mais, aumentamos equipe para suportar esse movimento. No ano passado o Verão Sergipe já foi muito bom, e esse ano deve ser ainda melhor”, destaca Rinaldo de Souza, dono de um restaurante na região da Prainha.

Expectativa da cidade

Em meio a um evento que impulsiona diversas frentes, a cidade já vive a expectativa. Seja entre moradores locais ou turistas que já estão em Pirambu, o Verão Sergipe é muito aguardado, especialmente por grandes atrações musicais como Xanddy Harmonia, Heitor Costa e Pablo.

A atendente clínica Laysla da Conceição é de Aracaju e já está em Pirambu desde o início da semana. “Gosto muito do Heitor Costa, não perco um show, e aqui em Pirambu não vai ser diferente. Aproveitei para vir com minha sogra, que quer curtir o show de Pablo. A gente já fica, aproveita a praia pertinho, saindo do show e indo direto para o banho curtir o fim de semana”, exalta.

Já a aposentada Maria de Lourdes pontuou o crescimento que a cidade teve nos últimos anos em relação ao turismo, caminhando lado a lado com a empolgação pelas atividades. “Nesse tempo em que estou aqui a cidade mudou muito, e o evento movimenta Pirambu inteira. Cheguei aqui, e minha irmã já vinha falando da expectativa. Todo mundo fica super empolgado”, relata.

A realização do Verão Sergipe só é possível a partir de parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras municipais. A ação conjunta faz com que tudo esteja organizado e pronto, oferecendo a melhor estrutura e uma experiência inesquecível para quem curte o evento.

“Agradeço muito ao Governo do Estado, em nome do governador Fábio Mitidieri, por ter incluído mais uma vez uma cidade turística e que vive eventos em nosso estado, que é Pirambu. A gestão estadual fez questão de incluir Pirambu no Verão Sergipe, independentemente da data, porque não podia ficar de fora. Nem sempre a prefeitura consegue trazer algumas atrações maiores, e isso atrai o turista para a cidade. Somos muito gratos ao governo por isso”, acrescenta o prefeito Guilherme Melo.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, e da Energisa.

Confira a programação musical do Verão Sergipe em Pirambu*:

Sexta-feira, 8 de fevereiro

21h – Cid Natureza

23h – Heitor Costa

1h – Xanddy Harmonia

3h – Ittauan

Sábado, 9 de fevereiro

21h – Banda Seeway

23h – Di Propósito

1h – Danielzinho Jr

3h – Pablo

*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Foto: Thiago Santos