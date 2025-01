Verão Sergipe promove inclusão na prática de atividades físicas

Sob um sol radiante e muita descontração, o Verão Sergipe 2025 – iniciativa do Governo de Sergipe, promovida pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), pela Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) e pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) – se despediu de Pacatuba neste domingo, 26, deixando na memória boas lembranças, integração e histórias inspiradoras.

Um dos diferenciais das atividades neste domingo foi, sem dúvidas, a ação de banho assistido para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, que é realizada com apoio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e em parceria do Projeto Estrelas do Mar. A iniciativa emocionou quem passava pelo local, revelando sorrisos de quem, muitas vezes, não encontra oportunidades de lazer com acessibilidade adequada, como relatou João Ferreira, pai de Douglas Silva, autista. “Está sendo uma maravilha. Gostaria até que tivesse mais vezes para ele poder participar mais, e eu creio que o governo vai proporcionar mais vezes essa interação”, afirmou.

“O banho assistido é uma ação que oportuniza que as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida possam tomar um banho no mar ou no rio com segurança e inclusão. O Governo do Estado promove uma iniciativa que coloca todas as pessoas tendo acesso à diversão nos dias quentes de verão num encontro com a natureza”, explica a diretora de Direitos Humanos e Inclusão, Isabel Ferreira.

A energia empolgante do evento não se limitou apenas ao banho assistido. Também entre as atividades que movimentaram a manhã, a corrida de rua atraiu desde corredores profissionais a entusiastas que decidiram dar suas primeiras passadas em um ambiente festivo. O percurso, adaptado para diferentes categorias, transformou as ruas de Pacatuba num cenário vibrante de superação e confraternização, mostrando que o esporte pode ser abraçado por pessoas de todas as idades e níveis de preparo físico.

Estímulo

O público também pôde testemunhar histórias de superação que evidenciam a importância do esporte como ferramenta de transformação. Tanto os participantes da corrida de rua quanto os que vivenciaram o banho assistido compartilharam experiências de como o Verão Sergipe cria um ambiente acolhedor e inclusivo, promovendo saúde e bem-estar de forma acessível e emocionante.

O funcionário público da cidade de Pacatuba Darliton Moura relatou a empolgação que estava em participar das atividades promovidas pelo evento realizado pela gestão estadual em parceria com a prefeitura. “Eu nem dormi aguardando a hora de vir aqui fazer a minha primeira corrida oficial de rua. E tinha que ser aqui no Verão Sergipe”, contou. O participante também destacou a estrutura oferecida pelos organizadores do evento. “São muito atenciosos, todo mundo bem-receptivo. Você se sente acolhido. E para mim, que participo pela primeira vez, a experiência está sendo incrível”, completou.

Assim como Darliton, outros participantes também demonstraram entusiasmo, como Maria Aparecida, profissional da área de Educação Física e residente da cidade de Itaporanga d’Ajuda, que levou oito alunas, também residentes em Itaporanga e em São Cristóvão, para participar do Verão Sergipe em Pacatuba. “Este ano é a segunda vez que participo do Verão Sergipe com a corrida de rua, e é uma enorme satisfação estar aqui participando mais uma vez”.

Depois de Pacatuba, a programação esportiva do Verão Sergipe 2025 tem como destino os municípios de Canindé de São Francisco, já no próximo final de semana, seguido por Pirambu, Barra dos Coqueiros e Praia da Caueira, em Itaporanga d’Ajuda. A população dessas cidades, e quem quiser chegar de outros municípios e estados, receberão competições e atividades físicas que prometem repetir a mesma energia contagiante. É a forma que o Governo de Sergipe encontrou de celebrar a cultura local, valorizar o turismo e ampliar a prática esportiva em cada canto do estado.

Quem ainda não teve a chance de participar é só ficar atento às datas das próximas etapas do evento por meio do site www.veraosergipe.se.gov.br. Na etapa de Canindé, nos próximos dias 1º e 2 de fevereiro, estão previstas atividades como frescobol, beach tênis, vôlei de praia, futevôlei, mesabol, corrida, passeio ciclístico, stand up paddle, canoa havaiana e banho assistido.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, e da Energisa.

Foto: Arthur Soares